Qui sont les participants au Red Bull King of the Air 2023 ?

Red Bull King of the Air Red Bull King of the Air fête son onzième anniversaire cette année au Cap, en Afrique du Sud. 18 des meilleurs kiteboarders de la planète s'y affronteront pour le titre mondial.

, plus gros événement de kitesurf big air au monde, est un savoureux mélange entre fougue et expérience. La compétition se déroulera à Kite Beach, au Cap (Afrique du Sud), le jour le plus venteux entre le 25 novembre et le 10 décembre. Pour l’édition 2023, le podium 2022 est de retour, ainsi que les vainqueurs des différents Red Bull Qualifiers, d’autres riders ont été sélectionnés via des vidéos alors que, bien sûr, Edgar Ulrich sera de la partie.

« Le big air est en pleine évolution », explique Sergio Cantagalli, directeur de l’événement. « Ça fait vraiment plaisir de voir cette nouvelle génération prendre la relève et dominer ce sport. Pour schématiser, aujourd’hui, on est entré dans une nouvelle ère du kitesurf extrême. On a réussi à revitaliser la discipline, et c’est aussi grâce à la nouvelle garde. Si on regarde l’âge des participants, huit d’entre eux ont moins de 21 ans ».

