ProblemX remporte le Red Bull Kumite Las Vegas

Une compétition entre gros bras a eu lieu sur

. Alignant au départ certains des joueurs les plus renommés comme Knee, Anakin ou Gen, on se doutait que le combat pour le titre allait être féroce. Et on n’a pas été déçu. En demi-finale, les fans ont sorti les popcorns pour assister à l’alléchant duel entre Knee et JCDR, deux des plus grands noms du jeu. La victoire 4-0 de Knee ne traduit pas vraiment l’énorme duel que les deux stars se sont livrées. Un match au sommet dans lequel tous les combats se sont décidés dans les dernières secondes. Dans l’autre demie, Super Akouma et Gen rêvaient tous les deux d’une première grande victoire en carrière. Prenant le meilleur départ, Gen est finalement parvenu à valider son billet pour l’ultime duel du tournoi par 4 victoires à 2. La finale s’annonçait donc d’anthologie entre Knee et Gen, alors que les deux joueurs s’étaient déjà affrontés en poule et que Knee l’avait emporté 2-1. Cette fois-ci, Gen a su trouver la parade et a finalement remporté le match par 5 victoires à 2.