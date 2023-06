Red Bull Kumite : 8 ans de tournois et de champions

Pour la première fois, le Red Bull Kumite fait son entrée sur le continent africain avec son édition 2023, qui mettra à l’honneur le tout fraîchement sorti Street Fighter 6 . C’est donc à Pretoria que se tiendra la prochaine édition les 1er et 2 juillet prochain, avec cette fois 15 invités prestigieux et une seizième personne qualifiée pour l’événement lors d’un tournoi de la dernière chance.

Le Red Bull Kumite a réuni les meilleurs joueurs de Street Fighter au monde sur les scènes les plus prestigieuses dans plusieurs pays, mais c’est en France que ce tournoi trouve ses racines. L’occasion de revenir sur les précédentes éditions depuis la création de l’événement en 2015, ainsi que sur les différents vainqueurs du tournoi.

01 Red Bull Kumite 2015 : Ultra Street Fighter IV

Vainqueur : Masato « Bonchan »Takahashi

C’est dans la mythique salle Wagram, à Paris, que se tient en 2015 la première édition du Red Bull Kumite . Les bases qui ont donné à l’événement son succès actuel étaient déjà présentes, avec des joueurs invités parmi lesquels Luffy , Daigo , Ryan Hart ou Valmaster. Contrairement à l’édition 2023, ce n’était pas un mais deux joueurs qui pouvaient s’offrir une place sur la grande scène lors du tournoi de qualification. Cette année, ce sont les français Cuongster et Gagapa qui ont eu cet honneur.

C’est donc sur Ultra Street Fighter 4, ultime version du jeu, que les participants se sont affrontés pour cette première édition. Et elle fut particulièrement contestée, avec un top 8 très largement représenté par les joueurs asiatiques : outre les français Gagapa et Valmaster en huitième et septième places respectivement, on trouve notamment le singapourien Xian et le japonais Daigo en sixième et cinquième places. Défait par Nemo, qui finira troisième, le coréen Infiltration termine à la quatrième place, et la grande finale se joue entre les japonais Tokido, invaincu jusqu’à ce stade, et Bonchan qui parviendra à prendre le meilleur sur son adversaire pour remporter le tournoi.

02 Red Bull Kumite 2016 : Street Fighter V

Vainqueur : Seon-woo « Infiltration » Lee

Nouvelle édition du Red Bull Kumite , nouveau jeu : cette fois, c’est sur Street Fighter 5 que les participants vont devoir faire leurs preuves. Le jeu à peine sorti a rapidement connu une scène compétitive très active, sur les traces de son très apprécié prédécesseur, et pour l’occasion les compétiteurs ont eu l’occasion d’offrir un beau spectacle. Une nouvelle édition signifie également de nouveaux invités. Ainsi, aux anciens comme Luffy ou le tenant du titre Bonchan se mêlent des nouveaux venus comme l’américain Justin Wong, le coréen Poongko ou le français Alioune. Du côté du traditionnel tournoi de qualification, deux joueurs se sont à nouveau hissés sur la grande scène : le français Valmaster et Big Bird, des Émirats Arabes Unis.

Ce dernier va particulièrement briller lors du tournoi principal, et prouver que sa qualification n’étais pas un accident, puisqu’il parvient à se hisser à la cinquième place, surclassant dans l’ordre Momochi, GamerBee et Justin Wong. À la quatrième place, Bonchan n’est pas parvenu à défendre son titre face à Kazunoko, tandis que Tokido échoue une nouvelle fois sur la deuxième marche du podium, laissant la victoire au coréen Infiltration et à son Nash.

03 Red Bull Kumite 2017 : Street Fighter V

Vainqueur : Naoki « Nemo » Nemoto

La troisième édition du Red Bull Kumite voit revenir d’anciennes têtes à la salle Wagram : les deux précédents champions Infiltration et Bonchan sont de retour, de même que l’éternel second Tokido. Mais beaucoup de nouveaux participants font aussi leur entrée cette année : le britannique Infexious et le danois Phenom viennent représenter l’Europe aux côtés des français Luffy et, pour sa première participation, Mister Crimson . Notons également la présence du jeune chinois Xiaohai et du portoricain PR Balrog, ainsi que des qualifiés via le très contesté tournoi qualificatif pour les deux dernières places : les français Verdoyance et Jackvinjack.

Absent de l’édition 2016, Nemo a cependant eu l’occasion de montrer ses progrès pour son retour, puisqu’il s’offre une victoire qui semblait presque facile face à son compatriote Gachikun en grande finale. À la troisième place, Infexious peut se vanter d’être le premier européen à atteindre le podium de l’événement après sa victoire sur Daigo. Les deux anciens champions Infiltration et Bonchan arrivent respectivement 5e et 6e.

04 Red Bull Kumite 2018 : Street Fighter 5: Arcade Edition

Vainqueur : Atsushi « Fujimura » Fujimura

En 2018, le Red Bull Kumite revient à la salle Wagram pour sa quatrième éditio n, et accueille à nouveau les meilleurs joueurs du monde entier. Deux des trois précédents champions sont de retour, Bonchan et Nemo, aux côtés de Luffy, Tokido et Daigo. Mais comme toujours, ces anciens vont devoir affronter de nouveaux concurrents, et pas des moindres : les américains Smug et Filipino Champ font leur entrée, avec à leurs côtés le japonais Fujimura, le britannique Problem X et le français Gunfight. Une exception est toutefois à noter du côté du tournoi qualificatif pour les dernières places : en l’absence du dominicain MenaRD, qui n’a pas pu se rendre à Paris pour l’événement, ce sont trois qualifiés qui rejoignent les grands noms sur scène. Nous retrouvons donc le Hongkongais Hot Dog, Gachikun pour le Japon ainsi que le jeune français JuniorLéo pour compléter le tableau.

Les Japonais ont longtemps dominé les finales du Red Bull Kumite : deux des trois précédents champions en sont issus. Mais cette édition 2018 apporte (juste) un peu de changement : Gachikun et Tokido se partagent les septième et huitième places derrière Smug et Luffy, qui s'offre une cinquième place devant son public. Le tenant du titre Nemo fini à la quatrième place derrière Daigo, mais c’est surtout Problem X qui brille sur le podium, ratant le titre de peu après une très belle remontée en loser bracket et une finale très accrochée contre Fujimura, : le champion du Red Bull Kumite est à nouveau japonais.

05 Red Bull Kumite 2019 : Street Fighter 5: Arcade Edition

Vainqueur : Atsushi « Fujimura » Fujimura

Le Red Bull Kumite voyage pour sa cinquième édition : après Paris, c’est la ville de Tokoname, au Japon, qui accueille le cru 2019, mais si le lieu change, la formule reste identique. Ainsi, 15 invités sont à nouveau présents parmi la crème de la crème, certains habitués de l’événement (Daigo, Tokido, Luffy et Bonchan, notamment), d’autres nouveaux, comme les japonais Kichipa et Haku, les américains 801 Strider et Punk, ou encore le belge Takamura. Du côté du tournoi de qualification, une seule place aura été distribuée cette année, et elle est remportée par le japonais StormKubo.

Gagner le Red Bull Kumite une fois tient déjà de l’exploit, compte tenu des différents talents en compétition. Mais le gagner deux fois de suite est inespéré, c’est pourtant ce qu’a réalisé Fujimura en s’offrant son deuxième titre malgré la rude concurrence, et ce sans perdre une seule rencontre dans les deux éditions. Cette année encore, pourtant, de sérieux adversaires lui ont fait face, avec une fois de plus un top 8 plus hétéroclite que jamais. Le britannique Infexious rate de peu sa chance en finale, tandis que 801 Strider échoue à la troisième place après sa victoire sur Takamura. StormKubo fait quant à lui honneur à sa qualification de la veille en décrochant une cinquième place devant Problem X.

06 Red Bull Kumite London (2021) : Street Fighter 5: Champion Edition

Vainqueur : Nathan « Mister Crimson » Massol

Après une pause, le Red Bull Kumite a fait son grand retour en 2021, et change également de décor pour l’occasion. Cette fois, c’est Londres qui accueille le tournoi et ses invités. Si nous retrouvons plusieurs habitués du côté des participants, notamment Luffy, Gachikun, Tokido ou encore Problem X, nous avons comme toujours quelques nouveaux qui entrent en compétition. Le Camerounais Hurricane signe sa première participation aux côtés de l’espagnol VegaPatch, de l’américain IDom et du japonais Kawano. Le tournoi de qualification permet enfin à deux britanniques de rejoindre ces grands noms : Shaquille et Boltstrike.

Les dernières éditions du Red Bull Kumite avaient déjà montré la montée en puissance des adversaires des japonais pour enfin leur prendre le titre, et cette tendance s’est confirmée en 2021. Devant Takamura, Phenom, Hurricane et Punk, Bonchan est le seul japonais à se hisser dans le top 8, avec une troisième place ex aequo avec Luffy. Un autre français va cependant briller en finale, puisque Mister Crimson a disputé une finale très accrochée avec IDom au terme de laquelle il a été sacré champion de l’édition 2021.

07 Red Bull Kumite Las Vegas (2021) : Street Fighter 5: Champion Edition

Vainqueur : Benjamin « Problem X » Simon

2021 est une année spéciale pour le Red Bull Kumite, puisqu’en plus de faire son retour, le tournoi s’est offert deux éditions la même année, avec encore une nouvelle adresse. Après Londres, direction Las Vegas pour ce nouvel événement, la ville du jeu accueillant anciens et nouveaux participants comme à l’accoutumée. Si Mister Crimson n’a pas pu venir défendre son titre, d’autres anciens sont présents pour le prendre : Big Bird, Problem X, Punk ou encore le taïwanais Oil King sont de retour. Chez les nouveaux nous notons la présence des japonais Yossan et GO1 (prononcez Goichi), de l’américain Brian_F ou encore du coréen NL. Comme toujours, un tournoi de qualification a eu lieu en amont, permettant aux américains ChrisCCH et JB de participer.

Cette nouvelle édition du tournoi a également été l’occasion de lancer un nouveau format : après une phase de poules, les 8 meilleurs joueurs avancent vers des phases finales à élimination directe. Aussi, après un premier tour qui a vu l’élimination de MenaRD, Brian_F, Yossan et Punk, c’est finalement NL et Problem X qui se retrouvent en finale après leurs victoires respectives sur ChrisCCH et IDom. C’est ainsi que pour sa cinquième participation, Problem X parviendra enfin à être sacré champion .

08 Red Bull Kumite 2023 : Street Fighter VI

Le Red Bull Kumite 2023 aura lieu les 1er et 2 juillet à Pretoria, en Afrique du Sud, et les 15 participants invités à cette huitième édition sont déjà connus : Tokido, BigBird, Oil King, Mister Crimson, Gachikun, Problem X, Justin Wong, IDom, NL et Bonchan font leur retour sur la scène de l’événement, et seront rejoint par des nouveaux : le suédois Leffen, le pakistanais Arslan Ash, le sud africain JabhiM, le chinois Zhen et le porto ricain Mono. Une place reste à distribuer lors du désormais traditionnel tournoi de qualification ouvert au public, afin de compléter cette prestigieuse liste.

Il s’agira de la première édition sur Street Fighter VI, le nouveau venu de chez Capcom, qui permet notamment au Red Bull Kumite d’avoir vu passer trois générations du même jeu sur sa scène, et d’autant plus de nouveaux joueurs talentueux s’affronter devant un public enthousiaste.

