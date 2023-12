Les 7 meilleurs moments du Red Bull League of Its Own

Il y a quelques semaines à peine, T1 a confirmé encore un peu plus son statut de meilleure équipe de League of Legends en remportant un quatrième titre aux Worlds . Mais, histoire de leur proposer un dernier défi avant la fin de l’année et la reprise des championnats régionaux, on s’est dit qu’un billet pour Berlin, où ils affronteraient quelques-unes des meilleures équipes d’Europe, ça pourrait être sympa. Ni une ni deux, Faker, Keria, Gumayusi et toute l’équipe ont pris l’avion pour l’Allemagne et y rejoindre Kameto , Caps et le reste de la scène européenne de LoL.

À l’occasion du Red Bull League of Its Own , les champions du monde ont affronté BIG, NNO Old, la Karmine Corp , Team Heretics et G2 , le tout en une seule journée. Et pour corser un peu la tâche, lors de leurs quatre premiers matchs, ils n’avaient pas le droit de sélectionner deux fois le même champion. Au moment de jouer contre Team Heretics, avant même la draft et la phase de ban, 30 champions étaient déjà indisponibles.

Dans un Velodrom de Berlin plein à craquer, on a pu voir un maximum d’action et même assister à quelques surprises. Voici donc les meilleurs moments de la journée.

01 Vizicsacsi vs Zeus

Pour leur premier match, les Coréens de T1 étaient opposés à l’équipe allemande BIG. Dans ce match, c’est surtout du côté de la toplane qu’il fallait regarder : Zeus, énorme star qui a dominé aux Worlds, face à Vizicsacsi, vétéran de LEC (la ligue européenne). En 2019, il avait été éliminé des Worlds en quart de finale par l’écurie coréenne, et apparemment, il avait soif de revanche.

En début de game, BIG a essayé de ganker Zeus et a réussi à (presque) le tuer, sauf que la cavalerie s’en est mêlée et c’est finalement l’équipe coréenne qui a obtenu le premier sang (le premier kill de la partie). Quelques minutes plus tard, les deux toplaners se sont à nouveau fait face.

Alors que Zeus dominait largement le combat, Vizicsacsi s’est réfugié sous sa tour, et quand le toplaner de T1 a essayé de lui donner le coup final, le Hongrois a réussi à renverser la situation sur sa Poppy.

02 Faker sur Azir

Du fait du format du Red Bull League of Its Own , les joueurs de T1 ne pouvaient jouer un champion qu’une seule fois (sauf pour la dernière game, face à G2). Les spectateurs s’attendaient donc à des picks potentiellement off-méta. Mais en bon champion du monde et GOAT absolu du jeu, Faker prend ce qui lui plaît. Pour le deuxième match, il a donc sorti son Azir, un de ses meilleurs champions pendant les Worlds.

Faker, le GOAT © Marius Faulhaber/Red Bull Content Pool

Sans surprise, il a encore fait passer un des champions les plus complexes à jouer pour une Annie. Et même s’il n’a pas particulièrement porté la partie, il a fait ce qu’il fallait pour tranquillement passer l’obstacle.

03 La Karmine Corp montre de quoi elle est capable

Dans quelques semaines, la Karmine Corp fera ses premiers pas en LEC . Et même si le roster va probablement bouger (avec notamment Caliste qui est trop jeune pour évoluer dans la ligue) par rapport à celui qu’on a pu voir à Berlin, ils ont montré qu’ils avaient ce qu’il fallait pour évoluer au plus haut niveau. Face à NNO, ils ont plié la game en moins de 30 minutes, ils devaient ensuite affronter les champions du monde.

Et même si la victoire n’a pas été au bout, l’équipe de Kameto a tenu bon pendant de longues minutes, ayant même un kill d’avance à 9 minutes de jeu dans un match parti à 1 000 à l’heure. Seul hic, la draft avait été clairement remportée par T1 (on y reviendra), rendant la tâche quasiment impossible à Caliste. La KC peut être très, très fière de son année 2023.

04 Keria fait 11 kills sur Caitlyn

Évidemment, après des Worlds éprouvants, T1 était là pour profiter et s’amuser (tout en roulant sur leurs adversaires, restons sérieux). Mais tout de même, personne ne s’attendait à voir Keria, le support de l’équipe, sortir une Caitlyn. Résultat ? Il a pris 11 kills face à la Karmine Corp.

Terminant la game en 11/5/9 avec Gumayusi sur Cho’Gath à ses côtés, il a rendu la vie impossible à Caliste et Targamas, respectivement sur Nilah et Senna. Comme quoi, on peut être un support et porter une game (surtout quand on s'appelle Keria).

05 T1 sort des drafts de classe mondiale malgré 35 bans

T1 a pu profiter de l'événement © Marcel Lämmerhirt/Red Bull Content Pool

Comme expliqué plus haut, T1 ne pouvait pas jouer deux fois le même champion, ce qui veut dire qu’au moment d’affronter Team Heretics, 30 champions étaient déjà indisponibles, et ça avant même la draft. Mais quand on est un joueur pro, et qu’on fait en plus partie des meilleurs, on a généralement plus d’une corde à son arc.

Les Coréens ont donc opté pour Xayah et Rakan au bot, Akali au mid (comme lors du dernier match des Worlds). Les seuls picks assez peu méta étant le Lucian top de Zeus et le Wukong jungle d’Oner, mais cette composition aurait pu avoir sa place dans un match normal.

06 G2 domine T1 pendant l’early

On le savait, G2 allait être le challenge le plus relevé pour T1 sur ce Red Bull League of Its Own, mais delà à prédire que les Européens auraient deux kills et des golds d’avance à 3 minutes… Même si tout n’était pas parfait, G2 a montré qu’ils étaient capables du meilleur, même face aux champions du monde en titre.

Quand T1 a commencé à revenir dans le match grâce aux teamfights très sérieux dont ils ont le secret, G2 a réussi à enfoncer le clou en poussant leur avance à 6 kills et 2 000 golds.

07 G2 surprend les champions du monde

G2 a réussi à faire tomber les champions du monde © Marius Faulhaber/Red Bull Content Pool

On aurait bien aimé que ça ait lieu aux Worlds, mais dans un showmatch, on prend aussi. Après un early plutôt maîtrisé, G2 a gagné presque chaque combat pour finalement venir à bout des champions du monde.

T1 n’est pas passé loin de renverser la situation, réussissant même à prendre le baron, mais Caps et ses coéquipiers n’ont laissé aucune chance aux Coréens, un beau cadeau de Noël fait aux fans des équipes européennes après une année compliquée sur la scène internationale.

Grâce à son format unique, mais aussi et surtout aux invités présents, le Red Bull League of Its Own restera dans les mémoires pendant un bon bout de temps, jusqu’à la prochaine édition qui aura lieu à Paris, le 15 décembre 2024. Kameto , Saken, Hans Sama et tous les autres à domicile à l’Accor Arena, l’ambiance risque bien d’être complètement folle.

