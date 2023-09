Le Red Bull Local Hero Tour 2023 pose ses valises en Bretagne !

Pour rappel, les trois champions français ont plusieurs titres à leur actif. Michel Bourez, à 37 ans, est un des recordmans français de longévité sur le Championship Tour. Justine Dupont a, quant à elle, remporté le titre mondial de SUP. Élue Waterperson of the Year cette année, c'est une icône absolue de la Big Wave. Kauli Vaast, du haut de ses 21 ans, a déjà empoché trois championnats d'Europe junior WSL. Il a déjà goûté à des premières places sur le circuit des Qualifying Series et tente désormais d'intégrer le CT. Plus récemment, le jeune tahitien a même atteint la finale du Tahiti Pro 2022

. Il participera également aux Jeux Olympiques de Paris 2024,

, devant son public.