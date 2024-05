Comment la Red Bull MotoGP™ Rookies Cup développe les champions de demain

Débuter dans la catégorie reine du MotoGP™ , puis remporter le championnat du monde. Pour de nombreux prospects de la course moto, c'est le scénario de rêve. Tous les jeunes coureurs ne peuvent pas le réaliser, mais la Red Bull MotoGP™ Rookies Cup permet ce chemin vers la gloire, devenu beaucoup plus facile depuis 2007.

01 Origines de la Red Bull MotoGP™ Rookies Cup

Existe-t-il un meilleur moyen de soutenir les jeunes talents et de les préparer à une possible carrière de champion de MotoGP™ ? C'est la question à laquelle Red Bull, Dorna Sports, KTM, Ipone et Alpinestars ont cherché à répondre en 2007, lorsque l'idée de la Red Bull MotoGP™ Rookies Cup est née.

Dani Ribalta et les Red Bull MotoGP Rookies © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

L'idée était de créer une série de courses pour les prospects âgés de 14 à 18 ans, qui se disputeraient le titre dans un championnat lors des manches européennes de la série MotoGP™ et espéreraient attirer l'attention d'une équipe de la catégorie Moto3™ et, à partir de là, gravir les échelons du championnat du monde jusqu'à la première division MotoGP™. Il existe depuis 2007 et s'est avéré être un énorme succès, voyant de futurs vainqueurs de Grand Prix et des champions du monde sortir de ses rangs.

02 Une histoire de vainqueurs de Grand Prix et de champions du monde

Au cours de ses 17 années d'existence, la Red Bull MotoGP™ Rookies Cup a produit un certain nombre de stars qui sont devenus des habitués du circuit professionnel.

Par exemple, le pilote français de MotoGP™, Johann Zarco, a remporté la première édition en 2007. Il a terminé sur le podium lors de sept des huit courses de la saison et a été recruté au sein de la Red Bull MotoGP™ Academy l'année suivante. En 2009, Zarco fut surclassé dans la catégorie 125cc, désormais connue sous le nom de Moto3™, et le reste appartient à l'histoire : il est devenu champion du monde Moto3™ en 2011, a remporté la Moto2™ en 2015 et 2016, puis s'est assuré une place en MotoGP™ en 2017.

Johann Zarco a été le premier vainqueur de la MotoGP Rookies Cup en 2007 © Gold & Goose/Red Bull Content Pool Brad Binder est un autre ancien de la Rookies Cup qui a gagné en MotoGP. © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Zarco n'est pas le seul grand nom à être passé de la Red Bull MotoGP™ Rookies Cup à la catégorie reine des courses de moto. Il y a aussi :

Brad Binder : intronisé au sein de la Rookies Cup en 2009, champion du monde Moto3™ en 2016 et chef d'équipe de Red Bull KTM Factory Racing en MotoGP™ depuis 2020.

Joan Mir : pilote Rookies Cup en 2013 et 2014, champion du monde Moto3™ 2017 et champion du monde MotoGP™ 2020.

Jorge Martín : l e champion 2014 de la Red Bull MotoGP™ Rookies Cup, champion du monde 2018 Moto3™ et prétendant au titre en MotoGP™ depuis 2021, où il a remporté six Grands Prix.

Pedro Acosta : participant à la Rookies Cup 2019, champion du monde Moto3™ 2021 et champion du monde Moto2™ 2023. Il est passé en MotoGP™ en 2024 et il est déjà monté sur le podium.

Daniel Holgado : entré au sein de la Rookies Cup en 2020 et prétendant au titre mondial Moto3™ de 2024.

03 Qui peut participer à la Red Bull MotoGP™ Rookies Cup ?

En dehors de l'âge, de 14 à 18 ans, il n'y a pratiquement aucune restriction lorsqu'il s'agit de participer à la Red Bull MotoGP™ Rookies Cup. Les pilotes, hommes et femmes, peuvent tous tenter leur chance.

Si tu as entre 14 et 18 ans, tu peux tenter ta chance © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Le poids et la taille n'ont pas d'importance, même si les pilotes qui mesurent moins de 1,72 m et pèsent moins de 62 kg ont plus de chances d'être acceptés. Cependant, il ne s'agit pas d'une règle absolue, ce qui compte, c'est le niveau sur la piste.

Il n'est pas non plus nécessaire d'avoir une expérience préalable de la course, bien qu'on te le recommande étant donnée l'avantage que cela procure pour pouvoir être invité à l'épreuve de sélection. C'est la dernière étape vers la Red Bull MotoGP™ Rookies Cup.

04

Pour participer, les personnes intéressées doivent s'inscrire sur le site Internet de la Red Bull MotoGP™ Rookies Cup . Il y a une date limite stricte à respecter et, en principe, plus les demandes sont soumises tôt, plus elles ont de chances d'aboutir.

La raison est simple : quatre juges sélectionnent chaque saison les 26 participants qui prendront part à la Red Bull MotoGP™ Rookies Cup parmi plus de 120 candidatures par an. Ainsi, plus la candidature est soumise tôt, plus les juges ont le temps d'examiner minutieusement les performances et les compétences des candidats et ainsi faire leur sélection.

Si la candidature d'un pilote est acceptée, les juges examineront les résultats des courses et des championnats au cours de l'année pour voir quels progrès les potentiels candidats font au cours d'une saison. Qu'il s'agisse de courses sur route ou d'épreuves de dirt bike. Les juges veulent également en savoir plus sur les candidats, notamment sur leur personnalité, leur parcours et leur expérience.

Les événements de sélection permettent aux juges de voir les pilotes © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

L'équipe envoie ensuite des invitations à l'événement de sélection, qui aura lieu à une date ultérieure, en 2024. En moyenne, six à huit pilotes issus de ce processus de sélection intègrent la Red Bull MotoGP™ Rookies Cup.

Il y avait au total 26 pilotes lors de la saison 2023 et 26 pilotes issus de 17 nations participeront à la Red Bull MotoGP™ Rookies Cup 2024.

05 Qui sont les juges ?

La décision de savoir qui sera retenu est actuellement entre les mains de quatre juges :

Gustl Auginer : légende autrichienne de la moto et vainqueur de Grand Prix.

Harald Bartol : Pilote de Grand Prix et ingénieur autrichien.

Peter Clifford : expert en MotoGP™ et ancien propriétaire de l'équipe Red Bull Yamaha.

Daniel Ribalta : pilote et entraîneur de la Rookies Cup.

Gustl Auinger a des décennies d'expérience à partager avec les espoirs. © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

06 Des chances égales pour tous : la moto

Des KTM identiques se trouvent sous chaque pilote du championnat. © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Dans la Red Bull MotoGP™ Rookies Cup, c'est uniquement le niveau de pilotage qui compte. C'est pourquoi tous les participants roulent exactement sur la même moto. Depuis 2013, c'est une machine à quatre temps de Moto3™ qui est utilisée : la KTM RC 250 R. Elle délivre 249,5 cm3 pour un poids d'environ 82 kg et monte en régime jusqu'à 13 000 tr/min.

Get Ready to Race révèle comment la moto Red Bull MotoGP™ Rookies Cup a été créée et comment s'est déroulé le processus de conception à travers cinq épisodes.

6 minutes Oil change Vanessa Guerra is joined by Romà López to discuss the step-by-step process of an oil change for a race bike.

07 Red Bull MotoGP™ Rookies Cup 2024

Une saison de la Red Bull MotoGP™ Rookies Cup n'est pas tout à fait aussi longue que celles des Moto3™, Moto2™ et MotoGP™. Le championnat comprend un test et sept manches de championnat du monde, toutes basées en Europe. La saison 2024 a débuté les 11 et 12 avril pour le test de Jerez, en Espagne, et l'étape finale de la saison aura lieu les 7 et 8 septembre à Misano, en Italie. Découvre le calendrier complet ci-dessous.

Round Date Venue Test 11–12 Avril Jerez, Espagne Étape 1 27 Avril-8 Mai Jerez, Espagne Étape 2 11–12 Mai Le Mans, France Étape 3 1–2 Juin Mugello, Italie Étape 4 29-30 Juillet Assen, Pays-Bas Étape 5 17–18 Août Spielberg, Autriche Étape 6 31 Août–1 Septembre Aragon, Espagne Étape 7 7–8 Septembre Misano, Italie