F1
Le Red Bull Motormania enflamme le circuit de Nevers Magny-Cours !
Même si la Formule 1 ne s’arrête plus à Nevers Magny-Cours pour le Grand Prix de France, le circuit a vécu un week-end dantesque avec le Red Bull Motormania. Recap.
© La Clef Production/Red Bull Content Pool
Légendes du MotoGP™, de WRC, du Dakar, de Formule 1, de drift, de FMX, de voltige aérienne ou encore de stunt, ils se sont tous retrouvés à Nevers Magny-Cours ce samedi 13 septembre pour un festival motorsport de folie. Devant des dizaines de milliers de personnes chauffées à blanc, ils ont défilé dans des véhicules plus emblématiques les uns que les autres.
Dans un duel intergénérationnel à marquer d’une pierre blanche, Sébastien Loeb s’est installé au volant de sa 208 T16 Pikes Peak face à Isack Hadjar dans sa monoplace Visa Cash App Racing Bulls. Le jeune français, qui redescend à peine de son premier podium en Formule 1, a pu présenter le trophée aux fans : « C’est unique de pouvoir vivre ce genre de moment devant le public français. C’est un peu mon Grand Prix de France à moi ».
Outre le nonuple champion du monde de WRC et le pilote F1, l’événement a aussi permis de voir en action plusieurs athlètes de tout premier plan. Dani Pedrosa (MotoGP™), Stéphane Peterhansel (rallye-raid), Luc Alphand (rallye-raid), Luc Ackermann (FMX), Sarah Lezito (Stunt) et les Red Bull Driftbrothers (Drift), ils étaient tous là.
Les pilotes ont fait plusieurs tours de piste au fil des drag races, des duels entre disciplines et des runs croisés, tout en saluant le public. Ensuite, ils avaient rendez-vous dans la fanzone pour partager encore un peu plus avec les chanceux venus sur place.
En plus de ces interactions, il était aussi possible de se tester sur divers simulateurs, de se lancer dans des sessions de karting ou même de participer à un pitstop Challenge sur une vraie monoplace de F1.
Avec son programme colossal, le Red Bull Motormania a conquis le public qui espère déjà l’annonce d’une seconde édition.