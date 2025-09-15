F1

Le Red Bull Motormania enflamme le circuit de Nevers Magny-Cours !

Même si la Formule 1 ne s’arrête plus à Nevers Magny-Cours pour le Grand Prix de France, le circuit a vécu un week-end dantesque avec le Red Bull Motormania. Recap.
Écrit par Red Bull France
Temps de lecture estimé : 2 minutesPublished on
Daniel Pedrosa, Luc Alphand, Stéphane Peterhansel, Sébastien Loeb et Isack Hadjar réunis sur la grille à Magny-Cours pour le Red Bull Motormania.
© La Clef Production/Red Bull Content Pool

Fait partie de cet article

Red Bull Motormania

Red Bull Motormania, premier festival Red Bull dédié aux sports mécaniques en France arrive le 13 septembre ! Préparez-vous à une journée d'adrénaline avec des shows et performances spectaculaires !

Circuit de Nevers Magny-Cours
Voir l'événement
Légendes du MotoGP™, de WRC, du Dakar, de Formule 1, de drift, de FMX, de voltige aérienne ou encore de stunt, ils se sont tous retrouvés à Nevers Magny-Cours ce samedi 13 septembre pour un festival motorsport de folie. Devant des dizaines de milliers de personnes chauffées à blanc, ils ont défilé dans des véhicules plus emblématiques les uns que les autres.
Dans un duel intergénérationnel à marquer d’une pierre blanche, Sébastien Loeb s’est installé au volant de sa 208 T16 Pikes Peak face à Isack Hadjar dans sa monoplace Visa Cash App Racing Bulls. Le jeune français, qui redescend à peine de son premier podium en Formule 1, a pu présenter le trophée aux fans : « C’est unique de pouvoir vivre ce genre de moment devant le public français. C’est un peu mon Grand Prix de France à moi ».
Sébastien Buemi et Isack Hadjar roulent côte à côte sur la piste de Magny-Cours lors du Red Bull Motormania 2025.

Sébastien Buemi et Isack Hadjar en piste

© SIX:TRENTE/Red Bull Content Pool

Sarah Lezito réalise une cascade à moto au Red Bull Motormania sur le circuit de Nevers Magny Cours, en France.

La cascadeuse Sarah Lezito en action au Red Bull Motormania

© La Clef Production / Red Bull Content Pool

Les Drift Brothers roulent à travers la fumée tandis qu'un pilote de motocross freestyle saute dans les airs lors du Red Bull Motormania 2025, sur le circuit Nevers Magny Cours en France.

Les Drift Brothers en action au Red Bull Motormania

© La Clef Production/Red Bull Content Pool

Sébastien Loeb roule au volant de sa Peugeot 208 Pikes Peak lors du Red Bull Motormania 2025, sur le circuit de Nevers Magny-Cours.

Sébastien Loeb au Red Bull Motormania

© SIX:TRENTE/Red Bull Content Pool

Luc Ackermann s'envole en FMX au Red Bull Motormania

© SIX:TRENTE/Red Bull Content Pool

Joe Hountondji et Aras Gibieza au Red Bull Motormania

© SIX:TRENTE/Red Bull Content Pool

Les Drift Brothers Elias et Joe Hountondji au Red Bull Motormania

© SIX:TRENTE Red Bull Content Pool

Outre le nonuple champion du monde de WRC et le pilote F1, l’événement a aussi permis de voir en action plusieurs athlètes de tout premier plan. Dani Pedrosa (MotoGP™), Stéphane Peterhansel (rallye-raid), Luc Alphand (rallye-raid), Luc Ackermann (FMX), Sarah Lezito (Stunt) et les Red Bull Driftbrothers (Drift), ils étaient tous là.
Dani Pedrosa et Sébastien Loeb offrent une démonstration spectaculaire sur le circuit de Magny-Cours pendant le Red Bull Motormania.

Dani Pedrosa et Sébastien Loeb en pleine démonstration

© La Clef Production/Red Bull Content Pool

Les pilotes ont fait plusieurs tours de piste au fil des drag races, des duels entre disciplines et des runs croisés, tout en saluant le public. Ensuite, ils avaient rendez-vous dans la fanzone pour partager encore un peu plus avec les chanceux venus sur place.
En plus de ces interactions, il était aussi possible de se tester sur divers simulateurs, de se lancer dans des sessions de karting ou même de participer à un pitstop Challenge sur une vraie monoplace de F1.
Avec son programme colossal, le Red Bull Motormania a conquis le public qui espère déjà l’annonce d’une seconde édition.

Fait partie de cet article

Red Bull Motormania

Red Bull Motormania, premier festival Red Bull dédié aux sports mécaniques en France arrive le 13 septembre ! Préparez-vous à une journée d'adrénaline avec des shows et performances spectaculaires !

Circuit de Nevers Magny-Cours
Voir l'événement
F1
MotoGP
Voltige
FMX
Drift
Monoplaces
Course moto sur route
Stunt

Acheter la Collection