Red Bull Motormania : les stands à ne pas louper dans la fan zone

Même s’il n’accueille plus la Formule 1 depuis 2008, il se passe toujours des choses au circuit de Nevers Magny-Cours. Le 13 septembre, avec la tenue du Red Bull Motormania, un énorme festival motorsport, cette affirmation sera d’autant plus vraie. En piste, les fans pourront voir des monuments du sport automobile comme Sébastien Loeb, Dani Pedrosa, Cyril Despres, Sarah Lezito, Luc Alphand, Luc Ackermann, un Isack Hadjar à peine descendu de son premier podium en F1 et beaucoup d’autres. Même dans les airs, il y aura du spectacle avec les Flying Bulls. Drift, drag races, figures, voitures iconiques… le programme est compact et unique en son genre.
Loin du tarmac, il y aura aussi de quoi faire avec de nombreux stands mis à la disposition du public. Outre des séances de dédicaces et discussion avec les athlètes, on pourra aussi participer à d’autres activités mises en place par les partenaires de l’événement.
01
Partenaires Majeurs :
Opel
Dans les paddocks, la marque allemande va présenter pas moins de 5 véhicules historiques, 2 prendront même la route pour des tours de piste. Au cœur de la fan zone, sur le stand Opel, les bolides seront également exposés, avec en prime des animations qui permettront à quelques chanceux de gagner un tour sur le circuit dans l’une de ces voitures de légendes.
Lesfurets
Vous avez l’intime conviction de pouvoir un jour vous lancer en WRC, en F1, en MotoGP ou dans une autre discipline folle ? Sur le stand Lesfurets, vous pourrez vous tester et comparer vos résultats avec certains athlètes Red Bull. Si vous avez besoin de conseils concernant votre assurance auto, c’est peut-être moins funky, mais c’est aussi l’endroit où aller.
Smartbox
En janvier 2026, Smartbox va lancer sa box Red Bull Kart Fight, une compétition de karting. Pour en apprendre plus sur cette opportunité qui sent bon la vitesse et les dépassements fous, rendez-vous sur leur stand.
02
Partenaires officiels :
La Bécanerie
Partenaire officiel de l’événement, La Bécanerie est spécialisé dans la vente en ligne de pièces, accessoires et équipements pour deux-roues. Sur le stand de la marque, vous pourrez découvrir l’exposition Super Mot de ses influenceurs, en partenariat avec un acteur majeur du gaming. Expériences interactives, conseils d’experts pour l’entretien et la préparation de motos… c’est à ne pas manquer !
IPONE
Toujours du côté de l’entretien de vos motos, IPONE proposera de nombreux produits et présentera également sa nouvelle paires de basket lors du Red Bull Motormania. Le modèle, à la fois lifestyle et homologué moto niveau 1, promet.
Milwaukee
Chez Milwaukee, on n’est pas arrivé les mains vides ! Plus précisément, la marque débarque à Magny-Cours avec deux dragsters prêts à enflammer la piste dans un show spectaculaire. Vous pourrez également profiter de nombreuses animations dans la fan zone avec plus de 10 véhicules exposés.
Feu Vert
En plus d’un garage éphémère sur le parking sud permettant d’accompagner les visiteurs, Feu Vert proposera de nombreuses animations dans la fan zone ainsi qu’un espace recrutement dédié aux opportunités d’emploi pour toutes les personnes qui cherchent un emploi dans le secteur automobile.
Pour découvrir toutes ces activités, en plus d’un spectacle qui promet d’être étincelant, rendez-vous ce 13 septembre sur le circuit de Nevers Magny-Cours et le Red Bull Motormania !