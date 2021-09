Les deux équipes s’envoleront donc au Qatar pour représenter la France en décembre, et on peut d’ores et déjà se préparer à une finale dantesque. En 2019 – soit la dernière édition du tournoi – l’événement avait ainsi rassemblé plus de 100 000 joueurs venus de 48 pays. On remercie donc tous les participants, on souhaite bonne chance à nos teams hexagonales, et on se revoit en décembre pour toujours plus de foot champagne façon Ney.