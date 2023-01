Red Bull Ocean Rescue est de retour !

Red Bull Ocean Rescue C’est pour mettre en lumière les sauveteurs, ces héros du littoral que Red Bull Ocean Rescue est né. Le principe ? 5 sports regroupés sur une seule et même course folle sur les plages de Biarritz !

Le 12 février dernier, au terme d’une course entre la Grande Plage et le Port-Vieux de Biarritz, les athlètes espagnols David Buil et Itziar Abascal

Qu’est ce que le sauvetage côtier ? D’où vient-il et comment ça marche ? Les participants de la première édition de Red Bull Ocean Rescue nous en disent plus !

Bonne nouvelle, donc : elle revient le samedi 18 février. Toujours à Biarritz, berceau de la discipline en France, et toujours avec les meilleurs athlètes du game : 18 hommes et 8 femmes. Mais petite nouveauté pour 2023 : 12 participants venus de tous les littoraux français se mêleront à la fête après un passage par des qualifications nationales organisées le 17 février.