David Buil remporte Red Bull Ocean Rescue pour la deuxième fois

C’est sous un soleil éclatant que le départ de cette course folle a été donné ce samedi 18 février. Les 26 participants ont dû affronter - sous les yeux de 5000 personnes - une eau à 10 degrés et des vagues de plus de 2 mètres en

“Ça fait longtemps que je viens ici, tous les compétiteurs sont mes amis. Comme l’année dernière, le plus difficile pour moi était la section de course à pied dans les escaliers, il y avait aussi plus de vagues et plus de courant que l’année dernière” s’est exprimé David Buil Sanz à la fin de la compétition.

