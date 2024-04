Thaïs Delrieux et Alan Legall remportent le Red Bull Ocean Rescue

Red Bull Ocean Rescue C’est pour mettre en lumière les sauveteurs, ces héros du littoral que Red Bull Ocean Rescue est né. Le principe ? 5 sports regroupés sur une seule et même course folle sur les plages de Biarritz !

Le principe ? Un parcours de 6,5 kilomètres mêlant à la fois paddle, natation, course, kayak et plongeon depuis une falaise . Samedi, le thermomètre affichait près de 30 degrés. Pas de quoi faire peur aux 25 courageux (et au public). Venus de France, d’Espagne, d’Italie ou encore du Pays de Galles, ces héros des plages ont tout donné pour réaliser le meilleur temps.