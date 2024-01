Red Bull Ocean Rescue est de retour !

Red Bull Ocean Rescue C’est pour mettre en lumière les sauveteurs, ces héros du littoral que Red Bull Ocean Rescue est né. Le principe ? 5 sports regroupés sur une seule et même course folle sur les plages de Biarritz !

, les 23 et 24 février. Une compétition qui met en avant les meilleurs athlètes de ce sport sur un parcours de plus de 5 km.

Qu’est ce que le sauvetage côtier ? D’où vient-il et comment ça marche ? Les participants de la première édition de Red Bull Ocean Rescue nous en disent plus !

La compétition s’ouvrira avec les qualifications le 23 février, qui permettront aux 12 meilleurs participants d’accéder aux finales le lendemain. Un trophée d’équipe, qui récompensera le club avec le plus de points, sera également en jeu. Ces qualifications sont ouvertes à toutes et tous, alors, si cela vous tente, n’hésitez pas et