L'Espagne domine le Red Bull Ocean Rescue

Après 43min27s d'une course intense entre la Grande Plage et le Port-Vieux, spots emblématique de la ville et berceau de la discipline, c’est finalement l’Espagnol David Buil qui s’est imposé devant Adrien Lambolez (Hossegor), arrivé 6 secondes derrière lui, et Jules Augeraud (Biarritz), troisième.