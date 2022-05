C'était Red Bull Paper Wings 2022

Qu'est-ce que Red Bull Paper Wings ? Un championnat du monde officiel d'avions en papier qui voit les participants s'affronter dans trois catégories bien distinctes : la Distance parcourue, la Durée du vol et la Voltige. Et cette année, ils étaient plus de 61 000 (un record) à convoiter l'un de ces trois titres lors de la grande finale de l'évènement, disputée en Autriche.

Petit rappel avant de passer au bilan : les pilotes des catégories Distance et Durée devaient impérativement se contenter de plier une feuille A4 standard pour bâtir leur engin. Simple, mais compliqué, donc.

Distance

Côté Distance, donc, c'est le Serbe Lazar Krstić qui s'est imposé en projetant sa création à 57,13 m d'abord, puis 61,11 m lors de son second lancer. Sur une piste de 70 m, hein.

Lazar Krstić, un trophée et le ciel © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

"Je voulais vraiment gagner. J'ai travaillé dur pour cela et ça a payé" a-t-il déclaré après sa victoire. "C'est une expérience géniale. J'aime la compétition, mais aussi être entouré d'autres gens, et j'ai pu en rencontrer beaucoup cette fois-ci. Je suis donc très content. Vous me reverrez !"

Durée

14,86 secondes. L'avion du Pakistanais a volé Rana Muhammad Usman Saeed avant de se poser sur le sol du Hangar-7, permettant à son géniteur de remporter le titre. Mais ce n'est pas le plus fou : lors des qualifications, l'avion du même homme avait établi un nouveau record du monde Red Bull Paper Wings en planant 16,39 secondes. Oui, certains vols intérieurs durent moins longtemps.

Rana Muhammad Usman Saeed, l'homme qui plane © Philipp Carl Riedl/Red Bull Content Pool

"J'étais ici, au Hangar-7, en 2012, mais je n'étais pas bien préparé et je ne suis pas monté sur le podium", explique Saeed. "À partir de ce moment-là, je me suis vraiment focalisé sur les avions en papier, j'ai travaillé dur, et finalement j'ai réalisé ce que je voulais faire."

Voltige

Dans la catégorie Voltige, les pilotes n'avaient que 60 secondes pour éblouir le jury, qui se basait sur la créativité, la compétence technique et la performance globale du vol. Musique, costumes et autres accessoires étaient autorisés. C'est donc en smoking black tie que le Coréen du Sud Seunghoon Lee s'est imposé, offrant une prestation digne d'un prestidigitateur.

Seunghoon Lee, le magicien du papier © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Le clou du spectacle ? Notre ami Seunghoon a demandé sa petite amie en mariage sur scène en lui offrant un avion papier. Qu'elle a accepté en pleurant, bien évidemment.

"Je suis prof de science en Corée et j'utilise beaucoup d'avions en papier dans mes cours. Aujourd'hui, j'ai pu montrer que j'étais le plus grand voltigeur du monde !" explique le champion. "Cela fait un an que je m'entraîne pour ma présentation, et j'avais dit à ma petite amie que je la demanderais en mariage si je gagnais. C'est ce qui s'est passé, donc tout va bien !"

Les juges de la catégorie Voltige ? Le spécialiste du genre Dario Costa , la double médaillée d'or en snowboard Big Air Anna Gasser , la légende du BMX Senad Grosic et la journaliste de Popular Mechanics Jennifer Leman.

"Je suis heureux d'être ici parce que créer une fête et une compétition autour d'un sport que nous connaissons tous est juste incroyable." explique Costa. "Et tout ça me rappelle l'époque où je pliais moi-même des avions en papier en rêvant de voler."

Les résultats des finales mondiales de Red Bull Paper Wings

Distance :

Lazar Krstić (SRB), 61.11m Yicheng Sun (GBR), 57.07m Abduaziz Omonillaev (UZB), 54.82m

Durée du vol :

Rana Muhammad Usman Saeed (PAK), 14.86s Esteban Neira (CHI), 12.99s Dimitri Dimitrev (MDA), 12.29s

Voltige :

Seunghoon Lee (COR), 46 points Seng Fatt Beh (TPE), 42 points Taiga Kimura (JPN), 41 points