Red Bull Play Hard Gotaga Edition : saurez-vous trouver toutes les refs ?

C’est parti. Red Bull et PopCorn 66 - à l’origine du célèbre PopCorn Garage et ses références au cinéma - vous proposent une nouvelle mouture de Red Bull Play Hard. Un jeu qui met cette fois-ci

Le principe ? Naviguer et zoomer dans une gaming room blindée de 66 références de jeux video liées au plus célèbre Corentin de France et les trouver pour gagner. Tout simplement. Mais attention, il va falloir être sûr(e) de soi… ou try hard.