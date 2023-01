Tout ce que vous devez savoir sur Red Bull PlayStreets 2023

Après une pause de quatre ans, les spécialistes du freeski dévaleront donc à nouveau les rues de Bad Gastein lors de la neuvième édition de

. Du 9 au 10 février 2023, la station autrichienne se transformera donc en parcours de slopestyle géant. Nouveau parcours oblige, les fans seront d'ailleurs plus proches de l'action que jamais. Envie d'en savoir plus ? Alors on on vous dit tout !