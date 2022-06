Mais au fait, comment Red Bull est arrivé en F1 ?

Mais la conversation avançant, le pilote se montre de plus en plus sensible à la rhétorique de l'entrepreneur : « dès le départ, il y avait quelque chose qui me plaisait chez lui et plus il parlait, plus j'aimais ce que j'entendais. Il était enthousiaste et convaincant ». Résultat, Gerhard Berger devient le premier pilote sponsorisé par la marque au taureau rouge en 1989. Et Dietrich Mateschitz pose le pied dans une discipline qu'il affectionne et où il connaîtra un succès fou avec sa propre écurie : Red Bull Racing . Rappel des faits.