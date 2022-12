Red Bull Racing : chronologie d'une révolte

Mais à Imola, où la RB18 est dotée d'un nouveau fond plat et d'autres modifications lui faisant perdre 3kg sur la balance, la dynamique s'inverse. Devant une foule de tifosi,

s'adjuge le maximum de points possible en remportant la course sprint, le Grand Prix et le point du meilleur tour.

sécurise la deuxième place,

, synonyme de retour dans le match face à Ferrari qui perd des points précieux avec l'abandon de Carlos Sainz et l'erreur d'appréciation, en course, de Charles Leclerc qui a chuté à la sixième position. Mieux : pour la première fois, la RB18 n'a rien à envier, en termes de performance, à la F1-75. « Nous n'étions qu'un ou deux dixièmes plus rapides en rythme pur,

. Ce qui a mal tourné à Melbourne pour nous est arrivé à Ferrari cette fois-ci. Ils ont souffert de graining beaucoup plus tôt que nous en raison de l'équilibre de la voiture ».