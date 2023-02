Red Bull Racing et Honda : mariage réussi

« L'héritage de Honda en tant que constructeur et motoriste, et la pleine confiance que nous accordons à sa capacité à réussir, me fait croire que notre avenir ensemble sera prospère » prédit

. Et il a vu juste : malgré quelques défaillances en course, les résultats de la « petite Scuderia » sont probants, du moins suffisamment pour convaincre les dirigeants du « top team », Red Bull Racing, de changer de fournisseur afin de mutualiser données et expertises. « Avoir deux équipes signifie que nous allons pouvoir avoir accès à plus de données qu'auparavant,

Nous croyons que travailler avec Toro Rosso et Red Bull Racing va nous permettre de nous rapprocher de notre but : remporter des courses et des championnats et bâtir de solides partenariats ».