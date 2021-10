La Red Bull Rampage a fêté dignement son 20ème anniversaire avec une édition 2021 que Brandon Semenuk a fait rentrer dans l’histoire (et que vous pouvez revoir en replay sur Red Bull TV et dans le player ci-dessous). Victorieux pour la quatrième fois de sa carrière ce vendredi, le Canadien a su se relever d’un premier run manqué. Les chutes ont été nombreuses sur cette édition 2021 marquée également par la belle prestation du rookie Jaxson Riddle . Retour sur les faits marquants de ce Red Bull Rampage.

Red Bull Rampage 2021 - 20e anniversaire en DIRECT

Vestavik, Lacondeguy et Storch out

Avant même la finale de vendredi, trois riders manquaient à l’appel. La faute à de gros crashs subis lors des entraînements (dont vous pouvez voir un récap vidéo ci-dessous). Andreu Lacondeguy était le premier à se retirer après une mauvaise réception sur "le pire crash de ma carrière" comme l’expliquait sur Instagram l’Espagnol de 32 ans. Le pilote Commencal réceptionnait trop loin sur un énorme drop et mordait la poussière. Sa blessure à l’épaule l’obligeait à déclarer forfait.

Même conclusion cruelle pour Carson Storch (dont vous pouvez voir le course preview ci-dessous), qui était lui aussi out à cause d’une clavicule cassée, là aussi à la réception d’un gros jump. Enfin, Brage Vestavik devra attendre avant de gouter à sa première Rampage. Le Norvégien se luxait l’épaule et se fracturait l’humérus en posant trop court sur le plus gros drop du spot.

Semenuk dans l’histoire

Brandon Semenuk avait donné le ton aux entrainements. Venu sur cette Rampage 2021 avec un vélo doté d’une suspension en simple T (quand tous les autres riders optaient pour une double T au débattement plus imposant mais moins maniable), le Canadien en profitait pour enchainer les tricks techniques et envoyer notamment un tailwhip monstrueux qui annonçait la couleur (voir vidéo ci-dessous). En finale, le tenant du titre se loupait pourtant sur son Backflip Can Can avec une trop grande rotation. Une chute qui le plaçait en dernière position provisoire avant les deuxièmes runs.

Semenuk ouvrait donc le bal des deuxièmes runs pour sa dernière chance dans cette Rampage. Cette fois, le Backflip Can Can passait à la perfection et le Canadien enchainait ensuite dans un style très slopestyle et qui rapportait gros au score. Après son énorme backflip tailwhip et son flat drop tailwhip, le rider de 30 ans en terminait et écopait logiquement d’une note de 89. Suffisant pour lui permettre de prendre la première place provisoire (voir son run ci-dessous en replay).

Winning Run

Désormais sur le hot seat, Semenuk voyait tous ses concurrents échouer face à sa note. Certains étaient trop justes techniquement quand d’autres étaient victimes de chutes (voir plus bas). Kyle Strait était le dernier rider à passer et ne pouvait lui aussi pas empêcher le quatrième sacre de Semenuk sur la Rampage. Jusque-là à égalité avec son compatriote Kurt Sorge (3 victoires), le rider Trek est désormais seul au sommet. Il l’emporte finalement devant Kurt Sorge (88,33) pour moins d’un point alors que Reed Boggs prend la troisième place (87). Cam Zink (4ème), Tyler McCaul (5ème), Kyle Strait (6ème) et le Belge Thomas Genon (7ème) suivent dans cet ordre.

Qu'est-ce que Brandon Semenuk nous réserve en 2021 ? © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Semenuk : "Je n’avais plus le droit à l’erreur"

"Sur le premier run, j’étais bien stressé et je fais une grosse erreur en prenant trop de vitesse" expliquait le Canadien au micro de Red Bull TV. "Sur mon deuxième passage, je devais tout envoyer et je savais que je n’avais pas droit à l’erreur. Ce n’est pas forcément exactement le run que je voulais faire, mais je m’en rapproche à 90%. C’était bizarre de voir tous les mecs passer après moi. Evidemment, c’est dingue de l’emporter pour la quatrième fois. Jamais je n’aurais cru pouvoir compter quatre victoires à mon palmarès. Faire le premier back to back est aussi une belle réussite."

Crahs en série dans l’Utah

Si Semenuk a mordu la poussière sur son premier run, ils sont nombreux à avoir été piégés à la réception d’un saut, sur un trick mal négocié ou à cause d’une défaillance technique. Il a ainsi fallu attendre le passage de Kurt Sorge (troisième rider à s’élancer) pour voir le premier run réalisé sans chute. Les pneus arrière n’ont pas toujours les gros chocs sur les réceptions alors que Tom Van Steenbergen est celui qui a subi le plus gros crash de l’event. Après un front flip sublime lors de son premier passage, le Canadien de 25 ans a manqué son backflip, se crashant méchamment et restant inerte au sol. Rapidement venues vers lui, les équipes de secours de la Red Bull Rampage l’ont évacué à l’hôpital pour réaliser des examens plus poussés sur ses blessures (dont on ne connait pas pour le moment la gravité).

Vinny T renonce à son deuxième run

Unique Français engagé sur cette Red Bull Rampage, Vincent Tupin attaquait fort dans les montagnes de l’Utah sur son premier run en ridant le passage le plus pentu du spot. Son manual bien stylé qui suivait précédait cependant une chute impressionnante sur une réception trop courte. Sonné, Vinny T avait besoin de quelques secondes avant de se remettre debout et de marcher à nouveau. Mais le crash était suffisamment important pour qu’il renonce à son deuxième run. Même déception pour Szymon Godziek qui se loupe deux fois sur le même trick (un 360).

La promesse Jaxson Riddle

Outre la victoire de Semenuk, le "McGazza Spirit Award" est allé à Brage Vestavik, récompensé pour son comportement tout au long de la semaine. Quant à Jaxson Riddle, s’il termine à une neuvième place qui aurait peut-être value un peu plus de points, le rookie américain repart avec le trophée du "Best Style". Enfin, le prix du Best Trick revient à Tom Van Steenbergen pour son fronflip drop alors que Cam Zink repart avec celui de la ténacité et que les shapers de Jaxson Riddle ( Joel Shockley et Samuel Mercado ) sont récompensés pour leur travail réalisé toute la semaine sur cette mythique montagne de l’Utah (voir vidéo ci-dessus sur les jours de shape de cette Rampage 2021).