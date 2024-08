Red Bull Rampage 2024 : qui participe à la plus grande compétition de VTT ?

La

revient en octobre et continue de propulser la discipline du big mountain freeride vers de nouveaux sommets. Cette année, l'événement ajoute un nouveau chapitre à son histoire, en élargissant son accessibilité aux meilleures freerideuses de la discipline. Avec cet ajout, le Red Bull Rampage se déroulera sur deux jours, les finales féminines ayant lieu le jeudi 10 octobre et les finales masculines le samedi 12 octobre. Comme toujours, les riders s'affronteront sur le terrain mythique de Virgin, dans l'Utah, en descendant des pentes vertigineuses, en s'envolant au-dessus des canyons et en éblouissant les spectateurs et les téléspectateurs du monde entier avec des figures spectaculaires. Chaque rider offrira une perspective unique sur le parcours, l'homme et la femme les plus novateurs monteront sur la plus haute marche du podium.