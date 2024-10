Brandon Semenuk remporte le Red Bull Rampage 2024

Red Bull Rampage L'évolution du Red Bull Rampage continue avec une compétition de VTT freeride sur deux jours et l'ajout d'une catégorie féminine. Suivez les compétitions féminines et masculines en direct live ici !

« Je suis tout simplement excité à l'idée de construire une line cool, de passer du temps avec mes amis et de descendre ce magnifique parcours », explique Semenuk. « C'était un événement vraiment passionnant à regarder. Certains des riders sont d'un niveau tellement fou. J'ai de bonnes personnes autour de moi et je suis heureux de m’attaquer à cette descente.”

« Je suis tout simplement excité à l'idée de construire une line cool, de passer du temps avec mes amis et de descendre ce magnifique parcours », explique Semenuk. « C'était un événement vraiment passionnant à regarder. Certains des riders sont d'un niveau tellement fou. J'ai de bonnes personnes autour de moi et je suis heureux de m’attaquer à cette descente.”

« Je suis tout simplement excité à l'idée de construire une line cool, de passer du temps avec mes amis et de descendre ce magnifique parcours », explique Semenuk. « C'était un événement vraiment passionnant à regarder. Certains des riders sont d'un niveau tellement fou. J'ai de bonnes personnes autour de moi et je suis heureux de m’attaquer à cette descente.”