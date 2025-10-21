Red Bull Rampage : Zablotny s’impose, Goomes conserve sa couronne

À la Red Bull Rampage , l’idée de garanties n’existe pas. Les vétérans peuvent avoir l’expérience et l’expertise, mais un rookie peut tout à fait bouleverser l’ordre établi. Un athlète peut avoir un répertoire de tricks monumental, mais un autre peut tout aussi bien passer le gap le plus fou de la journée. On ne connaît les vainqueurs qu’au moment où le dernier rider franchit la ligne d’arrivée, et cette édition 2025 n’a pas fait exception pour la compétition masculine de la Red Bull Rampage.

Après deux manches intenses, le rookie Hayden Zablotny s’est imposé, devenant le premier débutant à remporter la victoire depuis le triomphe de Brandon Semenuk en 2008. Après une erreur lors de son premier run, Zablotny a ridé le parcours le plus impressionnant de la journée, réussissant sept tricks. Le podium a été complété par Thomas Genon à la deuxième place, et Tom Van Steenbergen à la troisième.

Le podium avec Hayden Zablotny, Thomas Genon et Tom Van Steenbergen © Bartek Woliński

Qui est Hayden Zablotny, vainqueur de la Red Bull Rampage ?

La victoire de Zablotny n’a pas été une promenade de santé. Les défis font partie intégrante de la Red Bull Rampage, et Mère Nature a été particulièrement capricieuse cette année. La pluie et le vent se sont invités sur le site durant les entraînements, créant certaines des conditions les plus difficiles de l’histoire de l’événement. Le ciel s’est finalement dégagé à l’approche de la finale, et les athlètes ont persévéré, dévalant la montagne avec précision et technique.

S’élevant tel un amphithéâtre naturel, le site de 2025 était familier : il avait accueilli les éditions 2016, 2017 et 2021, combinant un terrain de montagne massif avec des modules propices aux figures spectaculaires. Ce parcours est l’un des favoris des athlètes comme des fans, théâtre de moments historiques à répétition. Ces falaises, couloirs et sauts ont redéfini le freeride à chaque édition, et cette année encore, les 17 riders ont marqué la montagne de leur empreinte.

« Je voulais simplement construire quelque chose qui mette en valeur mon style de shaping et de ride, et que j’aurais moi-même plaisir à rouler », a déclaré Zablotny. Il y a cinq ans, le Canadien de 22 ans a troqué la descente pour le freeride après avoir participé à un événement de slopestyle organisé par Tom Van Steenbergen. Dès qu’il a réussi son premier backflip, il a été conquis. La Red Bull Rampage est alors devenue un objectif naturel pour lui.

Être un rookie sur la Red Bull Rampage n’a rien de facile, surtout sur un site ayant déjà accueilli trois éditions. La plupart des lignes sont déjà revendiquées par les vétérans, laissant peu de place à l’innovation. Déterminé à tracer sa propre voie, Zablotny a shapé une section supérieure entièrement nouvelle, comprenant notamment un double drop extrêmement engagé nécessitant une précision absolue.

Revivez le run d’Hayden Zablotny :

Comment Hayden Zablotny a-t-il remporté la Red Bull Rampage ?

Le premier run de Zablotny avait bien commencé : il a franchi la partie supérieure – l’une des plus difficiles du parcours – avec aisance, avant de commettre une petite erreur sur la transition du step-up. Cette chute signifiait que tout se jouerait sur sa deuxième tentative. « J’essayais de rester aussi calme que possible et de garder mes nerfs sous contrôle », explique Zablotny.

Lors de son second run, il a répété le haut de parcours en toute fluidité, franchissant sans problème le step-up qui l’avait piégé plus tôt. En descendant la montagne, il a enchaîné les figures : flatspin, nac nac, one foot tabletop, backflip, 360, suicide no-hander et un dernier flatspin. Les juges lui ont attribué une note de 96,00, le propulsant en tête du classement. Après une attente interminable, son score est resté imbattable : Zablotny remportait sa première victoire à la Red Bull Rampage.

Thomas Genon monte sur le podium pour la première fois © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Derrière lui, à seulement 1,65 point, le Belge Thomas Genon (94,35) a décroché son tout premier podium pour sa 12e participation. Après avoir perdu des points pour avoir dévié de sa ligne lors du premier run, il s’est rattrapé au second en posant un 360 sur une des zones les plus exposées du parcours, l’un des plus gros tricks de la journée. Il a ainsi décroché sa première place sur le podium après trois cinquièmes places par le passé.

Genant a déclaré : « J’ai compris que le premier drop avec rotation allait être décisif. J’avais encore un trick en tête, mais je ne voulais pas tout risquer. C’est cliché, mais je travaille pour ça depuis si longtemps que j’avais fini par penser que je ne ferais jamais de podium. Je conseille à tout le monde de continuer de pousser ».

Découvrez le run de Thomas Genon :

Les résultats des hommes sur la Red Bull Rampage :

Red Bull Rampage 2025 Résultats Red Bull Rampage 2025 - Hommes Go to Event 1 Canada Score 96.00 points 2 Belgique Score 94.35 3 Canada Score 94.00 Rang Athlète Pays Score 1 Canada 96.00 points 2 Belgique 94.35 3 Canada 94.00

Robin Goomes conserve son titre à la Red Bull Rampage

La Néo-Zélandaise Robin Goomes, tenante du titre, s’est élancée sur les falaises du désert de l’Utah avec un run qui a impressionné juges et spectateurs.

En s’appuyant sur la dynamique de la première édition féminine de la Red Bull Rampage l’année dernière, les meilleures freerideuses du monde étaient de retour dans le sud-ouest de l’Utah, prêtes à repousser les limites.

Robin Goomes a remporté sa deuxième victoire consécutive lors de la seconde édition féminine de la Red Bull Rampage, grâce à un run exceptionnel comprenant deux backflips et des suicide no-handers sur une ligne très exposée, vendredi à Virgin (Utah).

Robin Goomes a gagné deux fois la Red Bull Rampage © Long Nguyen/Red Bull Content Pool

Goomes a réalisé un run exceptionnel qui lui a assuré une place dans l’histoire du freeride, tandis que les meilleures rideuses de VTT au monde traçaient des lignes inédites et redéfinissaient les limites du possible sur les falaises du désert.

« J’étais vraiment fière de mon premier run », a déclaré Goomes. « L’objectif principal, c’est de bien rider la ligne. Évidemment, je voulais gagner, mais tout ce que vous pouvez faire, c’est donner le meilleur de vous-même, et si vous y parvenez, vous avez toutes vos chances. »

Le premier run de Goomes s'est avéré imbattable © Paris Gore/Red Bull Content Pool

Comme mentionné ci-dessus, les athlètes ont dû composer avec l’une des pires météos de l’histoire de la compétition : pluie et vent ont limité les entraînements, repoussant l’événement d’une journée. Malgré tout, elles ont relevé le défi, prouvant une fois encore pourquoi elles figurent parmi les meilleures au monde.

Voici le run de Goomes :

Les sept rideuses en finale ont considérablement élevé le niveau par rapport à la première édition, tant dans les lignes que dans le style de ride. « Ce terrain offre tellement d’opportunités pour rouler de manière créative », a déclaré Hannah Bergemann, deuxième du classement. « C’est incroyable de voir jusqu’où est allé le freeride féminin, et faire partie de cette deuxième édition de la Red Bull Rampage féminine est tout simplement surréaliste. »

Hannah Bergemann s'élance dans sa finale de la Red Bull Rampage © Christian Pondella/Red Bull Content Pool L'énorme backflip de Bergemann © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Blessée en 2024, Bergemann faisait ses débuts sur la Red Bull Rampage. Elle a réussi un backflip sur un double jump à la fin de son run, manquant de peu la victoire, mais décrochant la seconde place ainsi que le prix McGazza Spirit Award décerné par les athlètes eux-mêmes.

« Le score était tellement serré que je me suis dit que je devais tout tenter. Je suis quand même ravie de ma performance et de celle de toutes les autres. Mon objectif est atteint, et être sur le podium est la cerise sur le gâteau », a ajouté la rideuse originaire de l’Oregon.

Classement féminin de la Red Bull Rampage

Red Bull Rampage 2025 Red Bull Rampage femmes Go to Event 1 Nouvelle-Zélande Score 89.50 points 2 États-Unis Score 89.33 3 Canada Score 87.66 Rang Athlète Pays Score 1 Nouvelle-Zélande 89.50 points 2 États-Unis 89.33 3 Canada 87.66

01 Qu’est-ce que la Red Bull Rampage ?

La Red Bull Rampage est l’événement de freeride de montagne le plus prestigieux et l’une des compétitions de sports extrêmes les plus exigeantes au monde. C’est un défi qui met à l’épreuve la créativité, le contrôle et le courage des riders sur les terrains les plus rudes de la planète.

L’édition 2025 a poursuivi l’évolution de l’événement avec la deuxième compétition féminine sur les falaises mythiques du sud-ouest de l’Utah, où les athlètes ont affronté des crêtes de grès brut et des couloirs quasi verticaux, démontrant puissance, précision et progression.

L'édition 2025 de la Red Bull Rampage s'est tenue les 17 octobre (femmes) et 19 octobre (hommes).

Red Bull Rampage 2025 - Hommes Regardez 18 rider démontrer leur talent et leur créativité lors de cet événement de VTT freeride sur invitation.

Red Bull Rampage 2025 - Femmes 12 rideuses VTT s’affrontent lors de cet événement freeride sur invitation, mettant en valeur leur talent et leur créativité.