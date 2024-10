La quête de Casey Brown pour participer au Red Bull Rampage

Red Bull Rampage L'évolution du Red Bull Rampage continue avec une compétition de VTT freeride sur deux jours et l'ajout d'une catégorie féminine. Suivez les compétitions féminines et masculines en direct live ici !

Jusqu'à récemment, le freeride n'était pas une option de carrière viable pour les femmes vététistes. La meilleure option qui s'offrait à Brown était de participer à des courses et de perfectionner ses compétences en matière de vélo. Elle a participé à des courses de descente et a remporté le titre national canadien en 2012. Elle a ensuite participé à la Coupe du monde, prenant la 6e place la même année lors de sa première course en Coupe du monde, et a également participé à Crankworx, remportant deux fois le titre de reine de Crankworx. Après un passage sur le circuit de la Coupe du monde, Brown est passée à l'Enduro World Series. Bien qu'elle ait connu le succès dans les deux disciplines, cela ne l'a jamais rassasiée.