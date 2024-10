Robin Goomes remporte la première édition féminine du Red Bull Rampage

La première édition féminine du

n’a pas déçu ! Figures époustouflantes, terrains abrupts… le prix tant convoité a finalement été remporté par

Robin Goomes

avec 85 points. Elle a impressionné les juges avec deux énormes backflips. Les flips lui ont également valu de remporter le Utah Sports Commission Best Trick Award. En plus de ses figures, Robin Goomes a pris un drop de 12,5m et s'est faufilée dans la partie technique du parcours. Sa ligne était un clin d'œil aux runs old school des Red Bull Rampage, stylés et techniques, qui selon elle, incarnent l'esprit du freeride.