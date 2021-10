Pendant une semaine, les meilleurs freerideurs du monde doivent shaper des lignes verticales sur les montagnes de l’Utah sans l’aide d’outil électrique. Voici le challenge lancé aux participants de la Red Bull Rampage qui fêtera cette année ses 20 ans. Pour aider les riders, chacun à deux shapers avec lui. Lors de la finale, un panel de juges observe ensuite chaque rider qui descend la montagne sur sa propre ligne et tente de repousser les limites de son sport pour décrocher la couronne tant convoitée.

Red Bull Rampage : 20 ans de freeride au plus haut niveau

Cet événement est la référence dans le monde du VTT freeride . Les meilleurs sont là et l’attention du grand public est intense. Afin de se mettre dans l'ambiance de la Red Bull Rampage 2021 - qui sera diffusée en direct sur Red Bull TV le vendredi 15 octobre 2021 - revivez ci-dessous les 14 meilleurs moments depuis la création de l’event en 2001.

Les moments les plus fous de l'histoire du Red Bull Rampage

01 2003 : Cédric Gracia introduit les rotations dans la Rampage

Les meilleurs runs de 2001 à 2003

Cédric Gracia s'est présenté à la Red Bull Rampage en 2003 en tant que légende du VTT de descente. Sa victoire emblématique à Leysin en 2000, battant son compatriote Nicolas Vouilloz de plus de neuf secondes dans des conditions humides et dantesque, n’est que la partie visible de l'iceberg de ses nombreux exploits sur le circuit. En 2003, le Français a remporté la Rampage grâce à un backflip monstrueux sur sa ligne. Son run est entré dans les classiques de la Rampage depuis ce jour.

02 2004 : Kyle Strait et le no-hander

Kyle Strait revient sur sa première victoire à la Red Bull Rampage

14 ans. C’est l’âge qu’avait Kyle Strait quand il a participé à la première édition de la Rampage en 2001. Trois ans plus tard, l’Américain était toujours là. Et il a remporté l’édition 2004. Un exploit, sachant que les médecins lui avaient déconseillé de participer à l’événement après une blessure survenue peu de temps avant la Rampage. C’est notamment le no-hander démentiel de Strait qui lui a permis de terminer cette édition en tête.

03 2008 : Brandon Semenuk gagne à 17 ans

Rampage: Meilleurs runs #2 (2004, 2008, 2010)

De retour dans l'Utah après une pause de quatre ans pour des raisons de sécurité, un autre jeune de 17 ans se présente sur la plus haute marche du podium de la Red Bull Rampage : Brandon Semenuk .

Troisième du Red Bull Joyride à Whistler quelques temps auparavant, le Canadien n’est déjà plus un inconnu quand il se présente sur la Rampage. En l’emportant en 2008 à 17 ans seulement, Semenuk écrit déjà sa légende. Avancez à la 57ème seconde pour voir son run dans la vidéo ci-dessus.

04 2010 : le 360 de Cam Zink

Red Bull Rampage : Le best trick de Cam Zink

Si les 360 sont plus rares en compétition aujourd’hui, cela fait toujours plaisir de voir certains riders les tenter. La figure reste difficile à réaliser et Cam Zink est bien placé pour le savoir, lui qui l’avait emporté en 2010 en réalisant un superbe 360 sur son run.

05 2013 : Le backflip de 24 mètres de Cam Zink

Le célèbre backflip de Cam Zink en 2013

Ce step down backflip de 23,77m n'est pas seulement l'un des moments les plus impressionnants de la Red Bull Rampage. Il est tout simplement un moment marquant de l'histoire du VTT. Et le fait que Zink ne soit arrivé que troisième cette année-là (c’est Strait qui l’avait emporté) montre à quel point la concurrence avait été forte sur cette finale.

06 2013 : Kelly McGarry en backflip sur le Road Gap

Le canyon backflip de McGarry au Rampage 2013

Le rider néo-zélandais Kelly McGarry est décédé tragiquement en 2016. L'une des choses dont on se souviendra toujours est son backflip historique au-dessus du canyon de la Red Bull Rampage en 2013. La vidéo ci-dessus décompose l'exploit et explique à quel point la réception de cette figure était impressionnante et dangereuse.

07 2014 : Andreu Lacondeguy obtient enfin sa victoire

Red Bull Rampage : Le run d'Andreu Lacondeguy

Andreu Lacondeguy, le rider du peuple et le roi du freeride, a mis longtemps à décrocher enfin le graal sur la compétition qu’il affectionne le plus. C’est finalement en 2014 que l’Espagnol parvient enfin à monter sur la plus haute marche du podium après un run ultra rapide et fluide à revoir ici en vidéo.

08 2015 : La chute de 9 mètres de Nicholi Rogatkin

Nicholi Rogatkin au Red Bull Rampage

Lorsqu'on vous demande quel est le moment de la Red Bull Rampage qui vous a le plus marqué, il est possible que la chose qui vous vienne à l’esprit soit un crash et non un run.

En 2015, Nicholi Rogatkin chute d’une falaise de 9 mètres de hauteur. Un moment effrayant pour la star américaine du slopestyle qui s’est finalement miraculeusement relevée de ce crash impressionnant. Pire, le rider était sur son bike quelques instants plus tard pour terminer son run.

09 2016 : Le run stratosphérique de Brandon Semenuk

Le run de Brandon Semenuk au Red Bull Rampage 2016

Huit ans après avoir remporté la Rampage à 17 ans seulement, Brandon Semenuk est devenu l’un des meilleurs riders slopestyle de la planète et l’un des meilleurs vététistes tout court.

Il l'a démontré une nouvelle fois dans l’Utah en 2016, envoyant un énorme double drop sur son début de run. Au bout de cette descente, une nouvelle victoire pour le Canadien, comparé ce jour-là au regretté Dave Mirra.

10 2016 : Le double backflip d’Antoine Bizet

Le run d'Antoine Bizet au Red Bull Rampage 2016

En 2016, Antonie Bizet est revenu en force, en réalisant le tout premier double backflip de la Red Bull Rampage. Le run du Français tout en vitesse et en amplitude marque cette édition. Le Tricolore est soutenu jusqu'au bout par le public et Bizet obtient pour la deuxième fois la deuxième place de la Rampage (sa première datait de 2012).

11 2017 : Kurt Sorge devient le premier triple vainqueur

Le run de Kurt Sorge lors du Red Bull Rampage 2017

En 2017, si les débats sur les notes attribuées par les juges aux riders ont été nombreux, il est indéniable que le run de Kurt Sorge méritait un score aussi haut. Le rider canadien parvient cette année là à réaliser un run parfait mixant freeride et slopestyle.

12 2018 : Brett Rheeder : l’or à sa sixième participation

Le run victorieux de Brett Rheeder à la Red Bull Rampage 2018

C’est sur un nouveau spot que les riders s’affrontent lors de l’édition 2018. Parmi les moments marquants, citons le backflip de Tom van Steenbergen sur une énorme réception à plat, les runs monstrueux d' Ethan Nell et Andreu Lacondeguy et évidemment la première victoire à la Rampage de Brett Rheeder .

"C'est la sixième fois que je participe à la Red Bull Rampage, et mes trois premières années ne se sont pas bien passées. Je n’étais pas à l’aise. Il m'a fallu beaucoup de temps pour être enfin un prétendant au titre, et c'est une sensation irréelle que d’y parvenir enfin aujourd’hui", avait déclaré un Rheeder ravi dans l'aire d'arrivée après l'événement.

13 2019 : Le sauvetage dingue d’Andreu Lacondeguy

Le run d'Andreu Lacondeguy au Red Bull Rampage 2019

Après avoir chuté sur son premier run, Andreu Lacondeguy doit tout donner sur son deuxième passage. L’Espagnol attaque à pleine vitesse et enchaîne les jumps et les backflips. Mais sur une réception, il tire trop à droite et se sauve de justesse avant d’enchainer sur un autre saut au-dessus d’une barre rocheuse. Un sauvetage de dernière minute qui marque l’édition 2019. Malheureusement pour l’Espagnol, il chutera sur la fin de son run.

14 2019 : L'heure du triplé pour Semenuk

Le run vainqueur de Brandon Semenuk à la Red Bull Rampage 2019

Après avoir chuté sur ses deux runs en 2018, Brandon Semenuk est de retour à son meilleur niveau avec un ride époustouflant, plein de style et de technique. Il enchaîne ainsi un top-side Nac Nac suivi d'un Front Flip sur un double drop. Suffisant pour lui permettre d’aller chercher une nouvelle victoire même si Brett Rheeder est proche de le détrôner avec son Backflip One-Footed Can Can sur un drop à plat.

Au final, Semenuk est sacré pour la troisième fois sur la Rampage après ses succès en 2008 et 2016. "Mes deux dernières victoires étaient formidables mais l’emporter une troisième fois ici me laisse sans voix. Je ne sais pas quoi dire, c’est juste génial."

Regardez Red Bull Rampage 2021 en direct sur Red Bull TV le vendredi 15 octobre 2021