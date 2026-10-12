Red Bull Rampage 2026 : gros tricks, runs fous et final riche en suspense

Vingt-cinq ans après la première édition de Red Bull Rampage , le gratin du VTT freeride mondial est revenu sur le site originel de Virgin, dans l'Utah, pour écrire un nouveau chapitre de l'histoire de l'événement.

Avec une génération de riders s'attaquant à certains des terrains les plus raides et les plus exigeants jamais vus à Rampage, tout était réuni pour un anniversaire inoubliable.

Malheureusement, la météo en a décidé autrement. De fortes rafales liées à des orages ont contraint les organisateurs à mettre fin prématurément à la compétition masculine, alors que neuf riders avaient bouclé leurs runs.

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Mais si la compétition n’est pas allée à son terme, l'action qui s'est déroulée avant l’interruption a offert un aperçu du chemin parcouru par le VTT freeride au cours des 25 dernières années .

Les riders et les fans étaient de retour dans l'Utah © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

01 Les runs marquants de Red Bull Rampage 2026

Le Polonais Szymon Godziek a livré l'une des performances les plus impressionnantes de la journée, alliant figures XXL et précision technique sur une ligne comprenant un double drop engagé vers un canyon gap et un couloir en no-fall zone.

Sa prestation lui a valu un score de 90 points, le plaçant en tête du classement au moment de l'arrêt de la compétition.

« J'ai eu la chance que mon premier run se passe bien, et j'étais prêt à remonter pour en rajouter, a déclaré Godziek. Je suis content de rentrer chez moi en un seul morceau, et ce Red Bull Rampage a été le plus grand défi de ma vie. »

Jaxson Riddle a lui aussi apporté sa créativité caractéristique dans le désert de l'Utah en enchaînant une série de figures sur 10 modules différents.

D'un Indian air seat grab à un suicide no-hander, jusqu'à un spectaculaire backflip suicide no-hander, l'Américain a allié riding technique et cette aisance stylistique devenue sa signature.

Le rookie britannique Kade Edwards , lui, n'a pas perdu de temps pour se faire remarquer lors de ses débuts à Red Bull Rampage.

Le rider de 26 ans a combiné vitesse de descente et créativité inspirée du skatepark, ouvrant son run par un nose-bonk suicide no-hander avant d'ajouter un nose manual improvisé et un no-foot can sur l'un de ses drops. Sa performance lui a valu le prix Best Style. De quoi le laisser presque sans voix.

« Je ne sais pas vraiment quoi dire, je n'arrive pas à croire que je suis ici. Décrocher le prix Best Style, c'était incroyable », a confié Edwards.

Le rookie Kade Edwards a décroché le titre de Best Style © Christian Pondella/Red Bull Content Pool Jaxson Riddle a bondi pendant sa descente © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

02 Red Bull Rampage 2026 : les prix décernés par les riders

En l'absence de podium officiel (arrêt de la compétition oblige), les prix votés par les riders ont tout de même été remis aux athlètes, récompensant certaines des plus belles performances et contributions de l'événement.

Le rookie français Paul Couderc a remporté le Utah Sports Commission Best Trick Award pour son flat drop backflip (cocorico), tandis que son équipe de diggers a également décroché le Cat Compact Digger Award.

« Mon équipe connaît mon style de riding, et elle a mis énormément d'énergie à travailler sur ce module. Les gars sont restés encordés pendant quatre jours pour le rendre possible », a expliqué Couderc.

Kade Edwards soulève son trophée © Long Nguyen/Red Bull Content Pool Les diggers de Paul Couderc ont été récompensés © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

L'Espagnol Bienvenido Aguado Alba a remporté le BFGoodrich Tires Toughness Award après une chute sur un flat spin 360, au terme d'une première moitié de run sans faute. Sa résilience et sa détermination ne sont pas passées inaperçues.

Le McGazza Spirit Award, voté par les athlètes, est revenu à Carson Storch , qui a chuté lors de son premier run mais n'a cessé de soutenir ses camarades tout au long de la compétition.

03 Robin Goomes entre dans l'histoire chez les femmes

Alors que la compétition masculine a été écourtée, l'épreuve féminine a livré un résultat historique : la Néo-Zélandaise Robin Goomes est devenue la première athlète à remporter trois titres consécutifs à Red Bull Rampage.

Revivez ce moment mythique et le reste de compétition féminine ci-dessous :

Red Bull Rampage 2025 - Femmes 12 rideuses VTT s’affrontent lors de cet événement freeride sur invitation, mettant en valeur leur talent et leur créativité.

04 Revivez Red Bull Rampage 2026

Difficile d'imaginer où en serait le VTT sans Red Bull Rampage.

Il y a vingt-cinq ans, d'autres sports comme le ski, le snowboard, le motocross et le skateboard disposaient déjà de plateformes freeride. Le VTT, en revanche, se limitait en grande partie à la course comme terrain de compétition.

Red Bull Rampage a tout changé. L'événement a offert aux vététistes une autre voie, fondée sur la progression, la créativité et la liberté.

Et si la compétition masculine 2026 a été moins longue que prévu, le riding proposé a prouvé que ces idéaux continuent de faire avancer la discipline.

Regardez le replay de la compétition masculine de Red Bull Rampage 2026 pour revivre l'action dans l'Utah.

Direct hommes : Red Bull Rampage 2026 Les meilleurs freerideurs VTT au monde sont de retour en Utah pour s’affronter sur l’un des terrains les plus impitoyables qui soient.