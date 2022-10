Brett Rheeder remporte son 2e Red Bull Rampage !

a inscrit une nouvelle fois son nom au palmarès de la plus prestigieuse compétition de VTT freeride au monde, vendredi, au coeur du parc naturel de Zion, dans l’Utah, Etats-Unis. À 29 ans, le Canadien a sorti un premier run d’anthologie ponctué notamment par deux énormes tail whip et un 360 dans chaque sens. Une performance récompensée par une note de 90.66 points. Personne n’a pu faire mieux.

« Ca a été 8 jours d’intense travail, a commenté Brett Rheeder à l’arrivée. Une vraie mission. On a fini notre ligne ce matin sur la dernière session d’entrainement. Et même plus tard, je n’étais vraiment pas sûr que j’allais réussir une ligne complète en compétition. On a dû faire des changements sur le vélo, des changements sur le run. Ca a été un long chemin pour en arriver là. » Les efforts ont finalement payé.