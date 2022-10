Les plus grands sauts de l'histoire de Red Bull Rampage

C'est bien simple : Kyle Strait a participé à toutes les éditions de Red Bull Rampage. Ce qui est déjà remarquable en soi. Mais ce qui l'est plus encore : c'est son célèbre suicide no-hander de 2004 lors d'un gap de 18 mètres qui l'a vu devenir le premier rider à combiner un jump avec un trick sur Rampage. Respect éternel.

L'Oakley Icon Sender est très certainement le plus célèbre module jamais construit par l'homme. En 2013, Cam Zink a remporté le meilleur trick avec un backflip incroyablement précis depuis ce mastodonte, tandis que Kyle Strait y a placé un suicide no hander qui lui a offert la victoire.

En 2014, Graham Agassiz et Andreu Lacondeguy ont fait équipe pour construire ce qui reste peut-être la ligne la plus impressionnante de l'histoire du Rampage. Pourquoi ? Probablement parce qu'ils y ont intégré un jump d'une falaise de 23 mètres de haut. Saut qui est ensuite devenu un élément central d'un grand nombre de lignes.

