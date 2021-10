Sous l’effet d’un choc, une roue peut se voiler et déséquilibrer alors le vélo. Aujourd’hui, les roues de VTT freeride sont surdimensionnés et résistent à la plupart des grosses réceptions et chocs.

Sous l’effet d’un choc, une roue peut se voiler et déséquilibrer alors le vélo. Aujourd’hui, les roues de VTT freeride sont surdimensionnés et résistent à la plupart des grosses réceptions et chocs.

Comme son nom l'indique, il s'agit d'un saut qui enjambe un canyon. C'est l'une des principales caractéristiques du spot de la Red Bull Rampage. La zone d’élan est souvent étroite et celle au niveau de la réception n’est pas vraiment plus large. L’erreur sur un canyon gap est interdite.

Souvent situé en début de run là où la verticalité de la pente est la plus extrême, le goulet est un passage très étroit et engagé où les riders prennent souvent beaucoup de vitesse. Mais la présence de pierres sur la piste rend parfois l’endroit encore plus difficile à rider.

Lorsqu’un rider s’apprête à décoller d’un saut dont la prise d’élan se fait quasiment à plat, on utilise plus couramment le terme drop.

Quand un rider termine un jump, il arrive parfois qu’il se réceptionne mal et atterrisse sur un sol plat. Autant dire que le choc est alors rude pour la machine et pour l’homme.

