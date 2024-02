Red Bull dévoile sa RB20 pour la saison 2024 de Formule 1

prendront place à bord de ce nouveau bijou pour tenter de décrocher un quatrième titre pilotes consécutifs, et un troisième titre de rang par équipe.

, et son copilote

Connue pour être l’une des écuries les plus redoutables (si ce n’est la plus redoutable) Red Bull compte bien, pour sa 20e année, conservé ses titres. Après 2 saisons à battre de nombreux records, notamment en 2023 où Verstappen a établi une domination inédite (22 courses sur 23 remportées) dans la discipline reine depuis 1950, l’écurie autrichienne a pour but de continuer dans sa lancée avec sa nouvelle monoplace. Le triple champion du monde de F1,

© Will Cornelius/Red Bull Content Pool

© Mark Thompson/Getty Images for Red Bull Racing

Max Verstappen et Sergio Pérez

© Will Cornelius/Red Bull Content Pool

La RB19 était une évolution de la monoplace RB18, la voiture championne du monde en 2022. En remportant 22 des 23 courses de la saison 2023, la RB19 est devenue l'une des monoplaces les plus dominantes de l'histoire en

Plus d'actualités Formule 1 :