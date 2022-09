Red Bull Reverse : l'art de la marche arrière avec Verstappen et Tsunoda

Les voitures en question, ce sont deux DAF 66 équipées d'une transmission Variomatic. Concrètement, cela signifie qu'elle peuvent atteindre la même vitesse de pointe en marche avant et en marche arrière. C'est pourquoi elles sont d'ailleurs équipées d'un arceau de sécurité et de ceintures à quatre points.

Lorsque Verstappen et Tsunoda arrivent sur la piste, les DAF attirent d'ailleurs tout de suite leur attention. Après une brève présentation, les deux pilotes inspectent immédiatement leurs voitures. La suspension fait l'objet d'un contrôle approfondi de leur part, les rétroviseurs sont ajustés et ils jettent évidemment un coup d'œil sous le capot.

Mais Max Verstappen est un pilote trop agile. Le pilote d'Oracle Red Bull Racing accélère, remonte d'abord un passage étroit sur la ligne droite, passe une chicane et le rond-point. Après quelques derniers zigzags et le virage incliné Hugenholtz, Max Verstappen franchit la ligne d'arrivée frein à main et stoppe la voiture après avoir fait crisser ses pneus.

Lorsque la course commence, Max Verstappen part rapidement. Yuki Tsunoda gagne rapidement du terrain et tente de priver le pilote néerlandais de la victoire à domicile. Après quelques coups de frein et d'accélérateurs, Verstappen prend de l'avance sur Tsunoda.

Verstappen passe le virage Hugenholtz et se permet de relâcher la pressin quand il voit que Tsunoda perd presque le contrôle de sa DAF. Les réflexes rapides du pilote japonais lui évitent le pire et il s'immobilise, prêt à admettre la défaite.

