Le Red Bull Ring décrypté par Johann Zarco

Théâtre de fins de course toujours spectaculaires, les deux derniers virages du

Red Bull Ring

ont vu l’an dernier Miguel Oliveira profiter des erreurs de Pol Espargaro et de Jack Miller pour décrocher sa première victoire en

. Un succès qui avait également été le premier en classe reine pour

. « A l’entrée du virage 9, la piste descend, témoigne

. Même si ça se referme moins que dans le virage 4, il ne faut quand même pas trop élargir pour ne pas être emporté vers l’extérieur. » De 277 km/h au freinage initial, les pilotes se retrouvent à 130 km/h au moment où ils relâchent les 5 kg de pression du levier de leur frein avant. Un freinage de près de 4 secondes avant de remettre un coup de gaz pour monter à 168 km/h avant d’aborder le dernier virage du

circuit autrichien

à 113 km/h. « On est en troisième et on remet la deuxième pour le virage 10, précise le pilote Red Bull. Il faut être vif et rapide en faisant attention de ne pas aller mordre à l’extérieur de la piste pour ne pas être pénalisé. Tu freines, tu rétrogrades et tu plonges. C’est un compromis entre préparer la sortie pour l’accélération sans trop perdre à l’entrée. Il faut plonger avec beaucoup de confiance et gérer la glisse à la sortie pour gagner la course. C’est ce qu’a très bien fait Oliveira l’an dernier. » Bien évidemment, Johann rêve d’accrocher à son tour au

Red Bull Ring

sa première victoire en

. « Je n’en fais pas non plus une obsession, assure le Français. En tout cas, ce circuit est l’un de mes préférés. Ces enchaînements de virages et d’accélérations offrent des sensations uniques. Et comme le cadre l’est tout autant, les deux semaines en Autriche sont un moment de choix du calendrier. »