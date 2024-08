Le calendrier 2024/2025 du Red Bull Salzbourg

Racheté en 2005, le Fussballclub Red Bull Salzburg n’en finit plus de dominer son championnat domestique. Avec dix-sept titres de bundesliga autrichienne, neuf coupes d’Autriche et des participations régulières à la Champions League, le petit frère du RB Leipzig a aussi pu compter sur son lot de joueurs emblématiques et convoités : Marcel Sabitzer, Niko Kovač, Sadio Mané, Erling Haaland ou encore Dayot Upamecano… oui, on est sur un accélérateur de particules footballistiques.