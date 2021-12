Après un début de saison compliqué, le club est éliminé pour la onzième fois en éliminatoires de la Ligue des champions. Et ce, de la manière la plus terrible qui soit. Alors qu'ils mènent 2-0 contre l'Étoile Rouge de Belgrade au match retour à une demi-heure de la fin, deux buts consécutifs permettent aux serbes d'obtenir un match nul (2-2) et une victoire à l'extérieur.

Après un début de saison compliqué, le club est éliminé pour la onzième fois en éliminatoires de la Ligue des champions. Et ce, de la manière la plus terrible qui soit. Alors qu'ils mènent 2-0 contre l'Étoile Rouge de Belgrade au match retour à une demi-heure de la fin, deux buts consécutifs permettent aux serbes d'obtenir un match nul (2-2) et une victoire à l'extérieur.

Après un début de saison compliqué, le club est éliminé pour la onzième fois en éliminatoires de la Ligue des champions. Et ce, de la manière la plus terrible qui soit. Alors qu'ils mènent 2-0 contre l'Étoile Rouge de Belgrade au match retour à une demi-heure de la fin, deux buts consécutifs permettent aux serbes d'obtenir un match nul (2-2) et une victoire à l'extérieur.

Le Norvégien marque trois buts et permet au club de mener 4-1 à la mi-temps de son premier match contre Genk, avant de s'imposer 6-2. Pour leur deuxième match, à Liverpool, il s'en faut de peu pour que le club réalise l'une des remontées les plus remarquables de l'histoire de la compétition. Après avoir été mené 3-0 en seulement 36 minutes, Salzbourg surprend le public d'Anfield en revenant à 3-3 à l'heure de jeu, mais s'incline finalement sur un but de Mohamed Salah.

Le Norvégien marque trois buts et permet au club de mener 4-1 à la mi-temps de son premier match contre Genk, avant de s'imposer 6-2. Pour leur deuxième match, à Liverpool, il s'en faut de peu pour que le club réalise l'une des remontées les plus remarquables de l'histoire de la compétition. Après avoir été mené 3-0 en seulement 36 minutes, Salzbourg surprend le public d'Anfield en revenant à 3-3 à l'heure de jeu, mais s'incline finalement sur un but de Mohamed Salah.

Le Norvégien marque trois buts et permet au club de mener 4-1 à la mi-temps de son premier match contre Genk, avant de s'imposer 6-2. Pour leur deuxième match, à Liverpool, il s'en faut de peu pour que le club réalise l'une des remontées les plus remarquables de l'histoire de la compétition. Après avoir été mené 3-0 en seulement 36 minutes, Salzbourg surprend le public d'Anfield en revenant à 3-3 à l'heure de jeu, mais s'incline finalement sur un but de Mohamed Salah.

Un autre tirage difficile les place dans le même groupe que le Bayern Munich, l'Atlético Madrid et le Lokomotiv Moscou. Une fois de plus, les émotions ne manquent pas. Salzbourg prend une avance fulgurante lors de ses matchs contre les puissances allemandes et espagnoles avant de finalement s'incliner. Le club se qualifie pour l'Europa League, mais échoue face au futur champion, Villarreal.

Un autre tirage difficile les place dans le même groupe que le Bayern Munich, l'Atlético Madrid et le Lokomotiv Moscou. Une fois de plus, les émotions ne manquent pas. Salzbourg prend une avance fulgurante lors de ses matchs contre les puissances allemandes et espagnoles avant de finalement s'incliner. Le club se qualifie pour l'Europa League, mais échoue face au futur champion, Villarreal.

Un autre tirage difficile les place dans le même groupe que le Bayern Munich, l'Atlético Madrid et le Lokomotiv Moscou. Une fois de plus, les émotions ne manquent pas. Salzbourg prend une avance fulgurante lors de ses matchs contre les puissances allemandes et espagnoles avant de finalement s'incliner. Le club se qualifie pour l'Europa League, mais échoue face au futur champion, Villarreal.