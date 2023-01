Prouvez-nous que vous avez un cerveau de pilote

, la maîtrise de l’engin ne suffit pas. Entre mémoire, reflexes et capacités de concentration, il faut aussi avoir un cerveau ultra-performant sous le casque.

Alors comment font les meilleurs pour s’assurer de connaître par cœur des dizaines de circuits et pouvoir réagir au moindre micro-évènement sur la piste ? Pas de mystère : ils s’entraînent. Et on vous propose d’ailleurs de faire de même

, c’est trois jeux en un : un mini-game de mémorisation de points précis sur un circuit, un test de réactivité basé sur des changements de vitesse et une épreuve de concentration, dans laquelle vous devez suivre la trajectoire de plusieurs éléments mouvants à la fois.

Pour en savoir plus sur Camille Chapelière !