Red Bull Solo Q 2023 : les qualifs françaises sont terminées !

Red Bull Solo Q 2023 - France Le plus grand tournoi amateur en 1v1 de League of Legends revient en 2023 !

Les premiers duels qualificatifs ont été riches en stress pour nos invocateurs français. Se mesurer à l’élite de League of Legends n’est pas de tout repos, surtout lorsque l’on accumule les victoires, round après round. Chez les survivants, on retrouve adc vs world , un habitué du Red Bull Solo Q, prêt à tout pour remporter le titre de champion cette année. Il est escorté par de nouveaux talents : LirBlast , Neekopieur et PrPipou SABLE , qualifiés à leur tour pour la phase suivante.