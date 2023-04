Red Bull Solo Q : une finale redoutable pour nos Français !

Red Bull Solo Q 2023 - France Le plus grand tournoi amateur en 1v1 de League of Legends revient en 2023 !

Convoitée, mais redoutable, la finale française du Red Bull Solo Q a réuni le jeudi 6 avril le gratin des duellistes de League of Legends. Sur un plateau cosmique, les joueurs s’affrontent en face à face au cœur de l’Abîme Hurlant, sous les yeux des commentateurs et analystes Chips, Noi, Trayton et Alderiate. Diffusé en direct sur la chaîne de OTP, l'événement a rassemblé plus d’une centaine de milliers de spectateurs, tous impatients de découvrir les invocateurs prétendants au titre de champion de France. Certains faisaient leur grand retour dans la compétition, d’autres profitaient de leur tout premier tournoi. Retour sur ces performances !