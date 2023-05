Red Bull Solo Q : à la rencontre du champion français du 1v1

Le 6 avril dernier, lors des finales tricolores du Red Bull Solo Q , des figures connues de League of Legends faisaient partie des grands favoris pour la victoire finale, à l’image de Melon ou du précédent vainqueur Krakmo. Mais celui qui a soulevé le trophée, sans nullement le voler, a surpris son monde : Victor, alias Kallesyn , un étudiant de 20 ans, toplaner de l’équipe occitane Antic ESC. Alors qu’il se prépare pour le grand bouquet final du 1v1 à Londres le 19 mai, il a mis son entraînement sur pause histoire de revenir avec nous sur l’événement et son futur.

Mais avant tout, faisons de plus amples connaissances avec Kallesyn, et qui mieux que lui pour se présenter et revenir sur son parcours avant de devenir champion du 1v1. “J’ai débuté League of Legends lors de la saison 4, avec mon frère, et je suis devenu un joueur passionné visant un aspect plus compétitif lors de la saison 8. Je suis alors entré dans une équipe amateur, PCS, avant d’intégrer une équipe majoritairement suisse, Fragbox. Elle m’a permis de jouer dans la ligue allemande. Actuellement chez Antic esport, où j’occupe la toplane, nous participons au Mastercard Nexus Tour. C’est un circuit en 9 étapes. Aucun membre de l’équipe est en full time, mais on s’amuse et on progresse. Nous sommes tous à un niveau équivalent aux pros en solo Q. Nous étions par exemple à la Gamers Assembly où nous avons terminé cinquièmes."

Le taulier de Red Bull Solo Q 2023 © Chloé Ramdani/Red Bull Content Pool

Habitué au 5v5, Kallesyn s’est tourné cette année vers le 1v1 à l’occasion du Red Bull Solo Q. Une première participation qui s’est vite transformée en succès.

“Mes proches m’ont chaudement conseillé de m’inscrire au tournoi, car ils savaient mon goût pour le 1v1. Je trouve ça très fun.” Grand bien lui a pris ! Pour se qualifier pour les grandes finales sur le plateau de OTP et être casté par Chips & Noi, il fallait gagner une des huit qualifications. Chaque joueur pouvait participer à chacune d’elle jusqu’à l’obtention du ticket d’or. Kallesyn ne s’est présenté qu’à la septième… et cela a suffi ! “Mon niveau et mon pool de champions m’ont aidé dans le début de la qualification. Dans les premiers tours, les adversaires viennent parfois pour le fun, ont un niveau moindre ou n’ont pas une préparation optimale. Cela s’est corsé à partir des quarts de finale. À partir de là, je suis tombé sur des joueurs bien mieux entraînés, avec des picks plus opti pour harasser, ou pour contrer mes bruisers. On m’a sorti des AD Carry avec une très bonne mobilité, des esquives, des coups très forts, un harcèlement permanent. La pression était là. En finale, mon adversaire, Killer26, m’a vraiment gêné sur la première manche de notre Bo3. Il a sorti une Kalista contre mon Kled et ça s’est joué à rien. Sur le second match, le dernier, il a fait un pick étrange avec Qiyana, assassin qui est faible en début de partie, exactement l’inverse de mon Olaf et son passif. J’ai pu l’attaquer dès le niveau 1, me donnant un avantage significatif. Voilà, j’étais qualifié, vraiment ravi.”

Les huit meilleurs joueurs se sont donc retrouvés chez OTP pour en découdre, le tout dans un décor unique ayant pour thème l’espace. Vous pourrez en découvrir davantage en retrouvant notre interview des hôtes de l’événement, Chips et Noi.

Comment a t-il vécu ces finales, son premier event d’une telle ampleur ? “L’ambiance était très chaleureuse, l’équipe très pro. La prod était là pour nous, nous aidant pour nous installer. Le staff était très disponible, ce qui a aidé. Le décor était incroyable, sobre et sombre. Si le cadre différent a pu peut-être troubler certains, ça ne fut pas du tout mon cas. J’ai trouvé que le décor et l’ambiance étaient propices à la concentration. En plus, les casters étaient à fond, et on les entendait en jeu, ça nous motivait beaucoup, ils nous ont donné envie de nous donner encore plus. C’était la première fois que j’étais casté mais j’y ai trouvé une pression positive. Les entendre faire des compliments, ça boost, ça a été une force.”

En quart de finale, Kallesyn est venu à bout de Diggerwacks. “C’est un main top qui joue les mêmes champions que moi. Je savais qu’on allait faire des picks sans surprise, que j’allais affronter des champions que je joue. Des Olaf, Renekton, Malphite, Darius ou Jax. L’affrontement a été très serré. À chaque fois, chaque champion avait de quoi contrer l’autre. Et ils étaient tous très tanky. Je gagne avec Renekton contre Malphite en misant un max sur l’anti-armure. Je perd ensuite avec Olaf contre Panthéon dans une manche très tendue. Plus mon Olaf est low PV, plus il tape fort, mais quant à mon adversaire, il bénéficie grandement du peu de PV que je pouvais avoir, ça ne se jouait donc à rien. Ça a été un duel très skillé qui s’est terminé en prenant un gros critique. L’ultime match était un duel psychologique entre Kled et Jax où tout se jouait sur le spacing et l’esquive de nos sorts les plus forts. Dans l’ultime affrontement, j’avais mon ulti, pas lui, un avantage en or et en item, grâce à un back qu’il a dû faire suite à un move malheureux. J’ai gagné comme ça.”

Kallesyn en action © Chloé Ramdani/Red Bull Content Pool

Si le duel de toplaners en quart s’est joué à pas grand chose, la demi-finale de Kallesyn a été moins disputée. “Mon adversaire n’a pas ban mes champions, car il était préparé à les affronter, et notamment Jayce, celui avec lequel je suis le plus fort. Du coup, j’étais très en confort.”

C’est alors qu’est arrivée la finale. Et quelle finale ! Mené 2-0 face à Krakmo, Kallesyn a réussi à inverser la tendance pour s’imposer 3-2. “Krakmo est très expérimenté. Il a déjà gagné, il est connu pour sortir des champions atypiques. C’est un data analyst chez Solary avec une grande force : sa préparation. En plus, sur ses 5 manches, il avait un meilleur champion que moi, de quoi me contrer. Première game, mon Darius tombe contre un de ses pires match-up, Vayne. J’ai fait le premier kill mais derrière il m’a très bien puni. Sur la seconde manche, je sors un champion qu’il ne m’avait jamais vu jouer, Gwen, mais pas de bol, il prend son counter, Cassio. On s’est entretué et à un kill chacun, tout s’est finalement joué dans un ultime combat où il m’a empêché de dash. Là, mené 2-0, j’ai regardé la coupe qui était juste à côté de moi et la pression est partie, j’avais vraiment plus rien à perdre. Troisième manche, je sors Kennen contre Velkoz, tout le monde dit que je vais sauter, mais j’étais obligé d’innover dans mon pick car il connaissait mes main champions.

Ça a été un match en mode guerre froide, sans gros affrontement direct et ça s’est fini à 7 minutes quand la map s’est rétrécie (ndlr : en mode battle royale), là j’ai foncé dessus, j’ai cherché à tout esquiver, qu’il claque tout avant de tout lâcher. Pour le 2-2, j’ai pris Yone face à Malphite et il a fait une erreur d’itemisation, priorisant les HP plutôt que l’armure, du coup je lui faisais trop mal. De retour à égalité, la pression est revenue, j’étais à un pas de la victoire. De son côté, j’ai senti moins de maîtrise, son gameplay a changé. J’ai repris Yone, face à son Heimerdinger et j’ai compris que j’allais gagner, j’ai pris mon temps sans me précipiter et voilà. C’était vraiment incroyable de gagner ce tournoi, d’être casté et complimenté par Alderiate et Rhobalas, les deux plus gros casters de 1v1, de jouer les matchs les intenses de ma carrière.”

La grande finale © Chloé Ramdani/Red Bull Content Pool

Champion tricolore, Kallesyn se tourne vers Londres. “Maintenant que j’y suis, après cette finale renversée, j’ai envie d’aller loin. J’ai la chance d’aller affronter les meilleurs d’Europe. Ça me fait penser à Hunger Games : dans le premier, les participants découvrent, un peu comme nous avec les qualifs nationales, mais dans le second ils sont tous expérimentés. Là, on va devoir revoir nos stratégies car on est passé à un autre niveau. J’ai mes chances. Il y a deux aspects à travailler. Le premier c’est le côté mécanique, le skill, la connaissance du jeu, du placement, ça c’est ma force. Le second, c’est la préparation, la data, la créativité qui s’ajoutent l’expérience, ça c’est mon point faible, ce que je dois travailler. En plus, je vais peut-être affronter des joueurs qui ont déjà fait une finale européenne. Je dois me préparer. Ça va être mon premier gros tournoi à l’étranger, pour représenter mon pays, pendant un événement aussi énorme que le MSI où toutes les meilleures équipes du monde ne seront pas loin. Ça va être fou.”

On lui souhaite un maximum de plaisir et de réussite. La dernière bataille sera livrée le 19 mai. Kallesyn sera-t-il le successeur du Grec SneakyLemon ? On croise les doigts et que le meilleur du 1v1 soit sacré.

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !