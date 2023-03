Dernière ligne droite avant le Red Bull Solo Q !

Red Bull Solo Q 2023 - France Le plus grand tournoi amateur en 1v1 de League of Legends revient en 2023 !

. Les duels sur La Faille de l’Invocateur sont une étape importante pour tout joueur qui veut prouver son talent tactique. Face à face avec un autre joueur, les matchs intenses vont s’enchaîner les week-end du 11 et 12 mars pour le premier qualifier du tournoi. Il ne vous reste que quelques jours afin de vous inscrire et entrer dans cette arène pour affronter les meilleurs joueurs français lors de la seconde session qualificative, qui aura lieu les 18 et 19 mars.

Le plus grand tournoi de League of Legends en 1V1 fait son retour. Décrocherez-vous une place pour les finales mondiales ?

, venez tester vos capacités et peut-être décrocher le pass ouvrant les portes de la finale nationale du 6 avril. Seuls les meilleurs invocateurs atteindront l’étape nationale et se battront les yeux dans les yeux sur le plateau d’OTP, en direct sur Twitch.

