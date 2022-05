Red Bull Solo Q Online Qualifiers Red Bull Solo Q is back for another tournament …

, vous êtes tout(e) seul(e) contre votre adversaire. Aucun jungler ou autre mid-laner ne viendra vous venger lorsque vous tomberez au combat. La victoire ne repose donc que sur vous. Ce qui peut paraître intimidant quand on ne sait pas comment s'y prendre. Allez-vous all-in (tout donner pendant un fight) ? Ou bien rester à l’arrière et farmer ? Il existe de nombreuses alternatives pour tous les scénarios possibles, et on est là pour vous aider à trouver les meilleures !

Se focaliser sur le farm des sbires et tenter de harceler l’ennemi (ou poke) est une très bonne stratégie, mais que faire quand c’est vous même qui subissez ce poke ou, pire, qui prenez trop de dégâts ? Le vainqueur des qualifications américaines et le représentant des All-Stars en Amérique du Nord, Dark Wings, explique qu'il est important de retourner à la base (reset) quand votre vie est basse :

“De cette façon, vous vous trouverez sur un pied d’égalité au niveau de la vie, même si vous êtes derrière au niveau des stats,” explique-t-il. “Essayez de vous débarrasser de la vague de sbires et prenez un reset. Il est possible de perdre quelques sbires au passage, mais au moins vous pourrez faire à nouveau face à votre adversaire, et essayer de le forcer à rentrer à la base pour récupérer les sbires perdus”.

Ravenno, le vainqueur des qualifications européennes en 2020 et représentant de l’Europe aux All-Stars, dit qu'il est important d’y aller tranquillement quand votre barre de vie est basse. “Soignez-vous, farmez et cherchez de nouvelles opportunités”, ajoute-t-il.

