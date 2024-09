L'histoire bouillonnante du Red Bull Soundclash

Le 26 octobre , le Red Bull Soundclash sera de retour en France pour une édition complètement folle à la LDLC Arena de Lyon . Si vous êtes passé à côté de l’info, sachez que Niska affrontera Alonzo dans un clasico musical qui sent bon la poudre. Oui, les petits plats sont dans les grands.

Dans l’Hexagone, le Red Bull Soundclash est relativement nouveau. Après l’affrontement entre Leto et Guy2Bezbar au CENTQUATRE-PARIS en 2022 , le Clasico du rap est le second Red Bull Soundclash à se dérouler sur nos terres. Mais à l’international, la compétition musicale jouit d’une aura assez colossale.

Avant toute chose : petite piqûre de rappel. Le Red Bull Soundclash, c’est deux artistes positionnés sur des scènes se faisant face . Le public est positionné au milieu, et il doit juger la performance des musiciens à la fin de chaque round (au nombre de quatre). Reprise de titres connus, de sons de l’adversaire et des leurs dans des styles différents, c’est une épreuve de force et de créativité.

Le Red Bull SoundClash repose sur une recette simple © Dorota Szulc/Red Bull Content Pool

01 Les débuts

L’histoire du Soundclash commence au nord de nos frontières, et plus précisément aux Pays-Bas, en 2006. Cette idée de duels musicaux remonte pourtant encore plus loin : dans les années 50, en Jamaïque, des artistes de reggae ont commencé à se défier devant des foules en délire. La pratique a ensuite évoluée, on peut par exemple citer les duels de DJ, les battles de danse (qui ont donné naissance au Red Bull BC One et au Red Bull Dance Your Style ) et évidemment, les battles de rap (dont le Red Bull Batalla est le digne héritier) et de nos jours, le Red Bull Soundclash.

Aujourd’hui, plus de 100 événements ont été organisés autour du globe. Pour revenir sur la première édition, elle avait mis face à face Beef, un groupe de reggae/ska et C-mon & Kypski, deux rappeurs à mi-chemin entre hip hop et funk. Dès 2007, le Soundclash visite la Russie, et un an plus tard, il est déjà planétaire avec des compétitions en Nouvelle-Zélande, en Hongrie, en Belgique, en Autriche, au Pérou, en Australie, au Japon ou encore aux États-Unis .

Revivez l'édition 2022 ci-dessous :

02 Les sommets

En 2009, il gagne encore en renommée, notamment grâce à la participation d’artistes plus que mythiques comme The Roots et Erykah Badu . De plus, le show continue de voyager avec des éditions en Suisse et en Afrique du Sud. Le Brésil viendra ensuite s’ajouter à la liste, tout comme l’Inde et la République Tchèque (désormais Tchéquie). C’est officiel : le Soundclash n’est pas prêt de s’arrêter.

Deux années passent, et c’est désormais au tour de rappeurs iconiques de venir s’ajouter à une programmation déjà plus que sérieuse. Ludacris va participer deux fois, et Snoop Dogg viendra aussi ajouter sa pierre à l’édifice . Dans un autre registre, The Ting Tings et Mike Posner sont aussi de la partie.

Ludacris a fait deux fois le Red Bull Soundclash © Jeremy Deputat/Red Bull Content Pool

03 Un symbole d’unité

Mais le Red Bull Soundclash, ce n’est pas seulement une compétition musicale, il peut aussi avoir un apport politique. En 2014, en Bosnie-Herzégovine, Dubioza Kolektiv s’est uni aux Serbes de S.A.R.S pour célébrer l’unité après des années de tensions dans la région.

Au fil des années et des éditions, de nombreux concerts ont été organisés dans des lieux souvent délaissés par les organisateurs. Pakistan, Roumanie, Lettonie, Egypte… Le Red Bull Soundclash est partout, mettant la lumière sur des artistes de toutes les nationalités et de tous les genres musicaux.

04 L’arrivée en France

Comme on vous le disait, en 2022, la France a accueilli son premier Soundclash . Et étant donné que dans l’Hexagone (comme dans le monde), depuis pas mal de temps, le rap est le style musical le plus écouté, Red Bull avait misé sur un duel centré sur deux jeunes MC de la capitale. Après une édition couronnée de succès, on passe donc à la strate supérieure avec deux monstres plus qu’établis du rap game hexagonal. Oui, Niska et Alonzo, c’est du très lourd , et ce sera d’ailleurs difficile de faire mieux dans le futur.

Pour profiter de l’événement en direct depuis la LDLC Arena de Lyon, rendez-vous ici . Sinon, vous pourrez retrouver le replay du show sur Red Bull TV .