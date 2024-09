Red Bull Soundclash : tout ce qu'il faut savoir sur le duel Niska vs Alonzo

: Histoire de faire monter la pression et de mettre tout le monde dans l’ambiance, on peut s’attendre à voir débarquer des guests pour quelques sons pré-contest.

Warm-up : Histoire de faire monter la pression et de mettre tout le monde dans l’ambiance, on peut s’attendre à voir débarquer des guests pour quelques sons pré-contest.

The Takeover : Pour le takeover, un artiste commence à jouer l’un de ses titres phares, et à la moitié, son adversaire doit prendre la suite et montrer comment il adapterait le morceau dans son style. Par exemple, Niska jouerait Réseaux avant de laisser la main à Alonzo sur le deuxième couplet.

The Clash : Encore une fois, il faudra ici faire preuve de créativité et trouver les meilleurs arrangements possibles. Le clash consiste à jouer trois morceaux de son propre répertoire… mais dans un style diamétralement opposé à celui de départ. De la country à l'électro en passant par le reggae, on est impatients de voir dans quelle direction partiront les deux monstres du rap français.

