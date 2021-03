Part of this story

Une météo de printemps idyllique, un panorama fantastique dans les Alpes suisses et au milieu de tout cela, probablement le parcours le plus spectaculaire que le monde du n'ait jamais vu. Le

1. Mettre le paquet dès les premières secondes!

Chez les femmes, deux championnes se sont affrontées: Fanny Smith se tenait sur la piste aux côtés de la française Ophélie David, qui a mis fin à sa carrière en 2017. À elles seules, elles cumulent un nombre impressionnant de 55 victoires en Coupe du monde! Et même si Ophélie ne fait plus partie des meilleures du monde, sa seule participation a fait sensation.

Chez les hommes, c'est les français qui se sont le plus démarqués: Bastien Midol a été plus rapide que son confrère Youri Duplessis Kergomard. Derrière eux, c'est l'allemand Tim Hronek et le suisse Jonas Lenherr qui se sont le mieux positionnés pour les manches des quarts de finale.

2. Ne jamais se laisser déstabiliser!

Plus tard dans la "petite finale" des femmes, c'était clair: le virage négatif peu avant la fin était le plus redouté par les athlètes. Alex Fiva avait lui aussi déjà manqué la porte suivante dans les essais chronométrés. Dans la lutte pour la cinquième place de l'épreuve féminine, c'est la suisse Talina Gantenbein qui s'est positionnée.

Ce n’est qu’au départ qu’est décidée laquelle des deux lignes on va skier, alors il faut être très concentrée et réfléchir vite. Cet événement est d’un niveau à part! C’est génial et quelque chose qu’on n’a encore jamais vu.

3. Smith vs. Naeslund: un duel qui restera gravé dans les mémoires

C'est et cela restera probablement l'un des plus grands duels du monde du ski cross: Fanny Smith contre Sandra Naeslund. Alors que la skieuse suisse a remporté la Coupe du monde de ski cross cette année et s'est couronnée seule recordwoman des courses de Coupe du monde, la suédoise Sandra, blessée en début de saison, a remporté le titre de championne du monde et la victoire dans la dernière course de la saison.

En finale du Red Bull SuperSkicross, elles se sont retrouvées en compagnie des françaises Marielle Berger Sabbatel et Alizee Baron. Cependant dès le début on a vite compris qui étaient les protagonistes principales de cette course. Naeslund a pris la tête dès le début, Smith la suivant toujours de près.

4. Il vaut la peine de faire les choses différemment!