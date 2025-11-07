J-3 avant le concert inédit de Tayc au Théâtre des Champs-Elysées

Musique
Plus que trois jours avant un rendez-vous musical exceptionnel et inédit ! Tayc s’apprête à faire vibrer le Théâtre des Champs-Élysées aux côtés de l’Orchestre Lamoureux pour la première édition du Red Bull Symphonic en France. Vous avez rendez-vous le 10 novembre 2025 pour vivre un show unique mêlant RnB, cordes, cuivres et émotions brutes. Imaginé par Franck Boom à la direction musicale et Mourad “Nasty” Saadi à la direction artistique, cette fusion entre musique urbaine et symphonique affiche déjà complet, mais quelques places circulent encore via la plateforme officielle de revente. Voici ce qu’il faut savoir avant le grand soir !
Une performance inédite portée par un artiste iconique et un orchestre symphonique
Pour la première fois en France, Red Bull Symphonic réunit un artiste de premier plan et un orchestre symphonique. Le 10 novembre 2025, Tayc revisitera ses plus grands titres dans une version totalement réorchestrée par l’Orchestre Lamoureux.
Red Bull Symphonic : une rencontre entre les genres musicaux
Née au Royaume-Uni, la série Red Bull Symphonic met en lumière des artistes urbains dans un cadre orchestral prestigieux. Après Stormzy ou Rita Ora à Londres, c’est au tour de Tayc de vivre cette expérience unique à Paris. L’objectif : casser les codes, mêler cordes, cuivres et beats RnB, tout en sublimant la voix de l’artiste. Un format rare, pensé pour surprendre aussi bien les fans de musique urbaine que les amateurs de musique classique.
Prenez vos places sur la plateforme de revente officielle
La quasi-totalité des places a été vendue en quelques heures. Si vous n’avez pas encore votre billet, rendez-vous sur Reelax Tickets. C’est la seule manière d’acheter ou de revendre des places en toute sécurité, sans risque de faux billets. À trois jours du concert, les derniers sièges partent très vite !