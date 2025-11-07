J-3 avant le concert inédit de Tayc au Théâtre des Champs-Elysées

Plus que trois jours avant un rendez-vous musical exceptionnel et inédit !

Tayc

s’apprête à faire vibrer le Théâtre des Champs-Élysées aux côtés de l’Orchestre Lamoureux pour la première édition du

en France. Vous avez rendez-vous le 10 novembre 2025 pour vivre un show unique mêlant RnB, cordes, cuivres et émotions brutes. Imaginé par Franck Boom à la direction musicale et Mourad “Nasty” Saadi à la direction artistique, cette fusion entre musique urbaine et symphonique affiche déjà complet, mais quelques places circulent encore via la plateforme officielle de revente. Voici ce qu’il faut savoir avant le grand soir !