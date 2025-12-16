Red Bull Tetris® : le champion du monde a marqué l’histoire à Dubaï

Lors d’une nuit riche en premières mondiales, le Turc Fehmi Atalar a signé la plus grande de toutes en dominant la compétition pour décrocher le tout premier titre global Red Bull Tetris® , avec 2,800 drones affichant sa finale face au Péruvien Leo Solórzano sur le Dubai Frame.

C’était la première partie officielle de Tetris jouable en live dans le ciel.

« J’ai dit après les demi-finales que si je gagnais, ce serait une énorme réussite pour mon pays et pour moi. Donc c’est vraiment dingue de gagner aujourd’hui, c’est surréaliste », a déclaré Atalar, qui arrivait à la World Final avec une réputation redoutable pour sa vitesse de gameplay et qui était classé premier après les rounds de seeding.

Les spectateurs réunis au monumental Dubai Frame ont eu droit à un show avec 4,000 drones, de la musique live spécialement arrangée pour l’événement, et la présence d’invités spéciaux. Mais l’excitation a atteint son pic au moment du gameplay : après plus de 7 millions de parties jouées lors des qualifications, des finales nationales dans 60 pays et une journée entière de tableaux à élimination directe pour la World Final, tout allait se jouer sur une Grand Final intense de 10 minutes opposant les deux meilleurs joueurs Red Bull Tetris au monde.

Pour lancer les hostilités, les deux joueurs se sont affrontés lors d’un match pré-finale de trois minutes – le vainqueur obtenant le droit de choisir l’ordre de passage dans le format solo de la Grand Final. Après avoir remporté la pré-finale, Atalar a choisi de jouer en deuxième dans ce match décisif. Les adversaires disposaient chacun d'exactement cinq minutes de gameplay pour atteindre le score gagnant, avec leurs Tetriminos créés en temps réel par une flotte de 2,800 drones : 1,400 pour chaque joueur.

Le moment était historique. Personne n’avait jamais vu Tetris joué de cette manière. Mais alors que la musique résonnait dans l’air du désert et que la foule retenait son souffle, les drones reproduisaient avec une précision millimétrée chaque chute, rotation et drop des Tetriminos en temps réel.

Solórzano a fixé le score à battre : 57,164.

Puis, avec l’issue reposant sur ses épaules, Atalar a tranquillement été à la hauteur de sa réputation. Tandis que les drones s’élevaient jusqu’au sommet des 150 mètres de hauteur de la structure du Dubai Frame, le score grimpait presque trop vite pour être suivi. Et lorsque le chrono est arrivé à zéro, la victoire était pour lui, avec un score final de 168,566.

La montée en puissance avant la grande nuit

La finale au Frame avait été précédée par une journée d’action intense, alors que les vainqueurs nationaux se retrouvaient sur le site spectaculaire de Terra Solis, dans les Arabian Dunes. Au programme : rounds de seeding, suivis de brackets 1vs1 qui allaient finalement déterminer les deux finalistes amenés à jouer le match décisif au Frame.

La journée à Terra Solis était déjà une expérience unique dans une vie. Pourtant, l'effervescence a rapidement parcouru le site lorsque deux des plus grands noms de Tetris sont arrivés : l’inventeur du jeu, Alexey Pajitnov, et l’homme qui l’a fait connaître au monde entier, Henk Rogers, ont discuté et pris des selfies avec les joueurs qu’ils croisaient – pour beaucoup, une occasion de rencontrer leurs héros.

Enfin, l’heure des demi-finales a sonné : Atalar a triomphé du champion national de Corée du Sud, et Solórzano a fait tomber un adversaire français pour décrocher leur place dans cette Grand Final historique.

La World Final Red Bull Tetris à Dubaï était l’aboutissement d’un nouveau tournoi qui apporte une touche high-speed au jeu classique, avec des rounds de trois minutes, des changements de gravité, des speed boosts et des power-ups spéciaux. Le tournoi est passé du smartphone au drone, avec des qualifications réunissant des participants de 60 pays jouant directement sur leur mobile. Ensuite, le gameplay a basculé sur PC pour les tableaux de National Final et de World Final, avant l’inoubliable match final sur drones.

Les partenaires de Red Bull Tetris pour la World Final comprenaient le Dubai Department of Economy and Tourism, Careem, Worldwide City Sightseeing et X Dubai.

« Sur [mes] cinq années d’expérience sur Tetris, c’était le meilleur moment, et cet événement était unique. Ce n’est pas quelque chose que l’on peut décrire avec des mots », a conclu Atalar. « J’ai réussi à jouer comme une machine, et même si j’aurais pu faire certaines choses un peu plus proprement, j’ai réalisé un run impeccable et je n’ai laissé échapper aucun point dans mes matchs, donc je suis très heureux. »

