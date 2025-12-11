Red Bull Tetris : le champion français est dans les starting blocs

En positionnant parfaitement ses tetriminos sur les murs de la bibliothèque François Mitterrand, Merlin Marchand a remporté l’édition française du

Red Bull Tetris

. Grâce à cette victoire, il s’est qualifié pour la finale mondiale qui a lieu à Dubaï. Avant qu’il ne s’envole pour l’émirat, il a accepté d’évoquer avec nous sa passion, sa pratique et ses objectifs.