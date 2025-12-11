Gaming
Red Bull Tetris : le champion français est dans les starting blocs
Comment est-ce que tu es devenu fan de Tetris ?
J’ai commencé en février 2019, sur Tetris 99. Mon petit frère jouait beaucoup à la Switch, le jeu est sorti, je m’y suis mis à beaucoup y jouer. Au final, je ne faisais presque plus que ça de ma vie à un moment… j’ai vraiment beaucoup accroché.
Qu’est-ce qui te plaît particulièrement dans le jeu ?
Je suis devenu bon assez vite, j’avais comme objectif de faire Top 1 sur Tetris 99. Au final, après l’avoir fait… j’ai tellement kiffé que je voulais le refaire. Ensuite j’ai essayé d’autres Tetris, et je suis arrivé là où j’en suis aujourd’hui.
Il y a quatre ans, le Journal de Saône-et-Loire et France 3 avaient fait des reportages sur toi, beaucoup de choses ont changé depuis ?
Depuis 2022, j’ai découvert un autre jeu auquel j’ai énormément accroché aussi, osu!mania, un jeu de rythme à défilement vertical. Du coup, j’ai passé beaucoup moins de temps sur Tetris. J’ai continué à rester impliqué dans la communauté Tetris, mais c’était surtout de l’organisation d’événements plutôt que le fait d’y jouer. Avec Red Bull Tetris, j’ai décidé de reprendre.
Tu peux nous parler de ces événements ?
J’ai organisé beaucoup de tournois en ligne, notamment à l’échelle de la communauté francophone. J’ai aussi géré deux événements IRL en collaboration avec l’université de la Sorbonne. Des joueurs sont venus de Suisse, de Lettonie… D’ailleurs, ce sont ceux qui ont gagné le Red Bull Tetris dans leur pays respectif, pareil pour le gagnant norvégien, donc je les connais déjà, et on se reverra à Dubaï.
Comment Red Bull Tetris est entré dans l’équation ?
Quand j’ai vu Félicien (son adversaire lors de la finale à Paris, NDLR) poster des scores sur Discord, je me suis dit : “Pourquoi pas essayer.” Je n’ai pas énormément joué, mais sur la version mobile des qualifications, je me suis qualifié sans trop de problèmes. Après, il y a eu la version sur PC qui était plus à mon avantage, j’ai plus d’expérience sur les jeux manette.
Quelles sont les stratégies que tu affectionnes le plus ? Il y a quatre ans, tu laissais souvent une ligne verticale de libre, tu peux nous expliquer ?
Alors ça, c’est un truc qui est spécifique au mode sprint, ça s'appelle le 6-3. C’est le stack le plus employé pour utiliser le moins de touches possible par pièce (en remplissant les 6 lignes de gauche et les 3 à droite, NDLR). Dans Tetris, le I, la pièce verticale, c’est la seule pièce qui ne demande pas d’appuyer sur la touche droite pour pouvoir la poser sur la colonne 7, c’est pour ça que c’est optimisé.
C’est une stratégie qui est connue ?
À très haut niveau, tout le monde utilise ça. C’est presque impossible de faire de meilleurs temps sans utiliser cette technique. Il y a un seul joueur, au Canada, qui a fait un meilleur temps que moi en utilisant le 9-0, en laissant la colonne toute à droite vide, mais sinon… tout le monde utilise le 6-3.
Est-ce que vous échangez avec les autres joueurs pour parler de ces stratégies ?
On se partage tout. On veut que tout le monde puisse jouer à fond et soit à son meilleur niveau au moment où on s’affronte. En général, on est amis entre nous, dans la communauté.
Il y a de gros écarts de niveau en haut du classement ?
En fait, le Turc il est là (il place sa main très haut, sic), moi je suis là, et après il y a le Tchèque, le Norvégien, l’Italien et ainsi de suite… Le Turc est bien au-dessus de tout le monde, et moi je suis à peine au-dessus des 7 gagnants des finales nationales, ils sont très proches de moi et me font un peu peur quand même.
Il y a des modes sur lesquels vous vous affrontez, ou vous comparez les temps ?
Là, je parlais spécifiquement de Red Bull Tétris, donc on compare juste nos scores contre l’IA 9. Mais après, dans les autres modes, on fait des 1v1.
Comment ça fonctionne ?
Quand on fait une ligne, ça envoie les lignes à l’adversaire. C’est un peu plus compliqué que ça… il y a des T spin (faire tourner une pièce au dernier moment pour remplir un espace qui lui correspond parfaitement, NDLR), dans certaines versions, il y a tous les spins qui rapportent des bonus. En standard guideline par exemple, un T spin double envoie 4 lignes, et un triple, 6.
Tu peux nous expliquer comment on fait un T spin triple ?
Un T spin triple, c’est un T spin où on fait trois lignes avec le T. C’est le maximum possible avec le T, puisqu’il a trois de hauteur lorsqu’il est sur le côté.
Il y a beaucoup de spécificités…
Au début, ça peut paraître impressionnant, mais si on y met un peu de temps, qu’on est un peu motivé, ce n’est pas si énorme.
C’est assez fou qu’un jeu si vieux ait autant de mécaniques.
Les versions modernes n’ont plus rien à voir avec les vieilles versions. Dans les Tetris classiques comme ceux sur Game Boy et sur NES, les pièces arrivent plus ou moins aléatoirement, on a une seule preview (on ne peut voir que la prochaine pièce avant qu’elle ne tombe, NDLR), on n’a pas de hard drop, donc on ne peut pas poser la pièce instantanément, contrairement aux versions modernes.
Dans Tetris, il y a 7 tetriminos différents. Dans les versions modernes, on a la garantie d’en avoir un de chaque toutes les 7 pièces.
Quand tu joues, tu mémorises tout ça ?
On ne peut pas vraiment le mémoriser, parce que parmi les 7 pièces, elles sont dans un ordre aléatoire, mais on est sûr qu’après avoir posé les 7, elles vont revenir. C’est un truc qu’on prend en compte, parce que si on veut faire un T spin, le but est d’utiliser les 6 autres pièces pour construire le T spin, et ensuite de mettre le T dans le trou. Et après, on essaye de faire ça avec les pièces suivantes pour maximiser le nombre de points.
Pour le Red Bull Tetris, quelles étaient les particularités niveau gameplay ?
Il y a beaucoup de versions différentes et de clones de Tetris. La communauté joue majoritairement sur des versions créées par des développeurs indépendants qui sont fans du jeu. Dessus, il y a plusieurs modes comme le 40 lignes, qu’on appelle aussi le sprint, celui auquel je joue. Le but c’est de faire 40 lignes le plus rapidement possible.
Dans Red Bull Tetris, il y a un délai de line clear, chaque fois qu’on fait une ligne, on ne peut rien faire pendant un moment. Sur une version sans délai, sur un 40 lignes, j’ai fait 15s363.
Tu sais où tu te situes par rapport aux meilleurs joueurs au monde ?
Oui, on a une communauté sur Discord. Parmi les 60 pays qui participent, il y a déjà 48 des finalistes qui sont sur le serveur. On parle entre nous, et on se connaît déjà tous plus ou moins.
On a fait des Google Sheets dans lesquels on met tous nos meilleurs scores contre l’IA, ce sur quoi le seeding va être fait à Dubaï, et j’ai le deuxième meilleur score.
Malgré ta pause, tu n’as pas trop à rougir…
J’ai perdu un peu, mais à force de rejouer pour Red Bull Tetris, c’est revenu.
Qu’as-tu pensé de l’événement ? Comment tu te sentais avant le début de chaque manche ? Pas trop stressé ?
J’ai été très impressionné par le nombre de caméras qu’il y avait, je ne m’y attendais pas trop. J’étais assez confiant sur le fait de gagner. Félicien, contre qui j’étais en finale, je le connais depuis 2021 et je lui parle assez régulièrement sur Discord. On s’est partagé nos scores avant de venir, et on n’avait pas trop de doutes sur l’issue de la finale. Après, quand je suis arrivé, j’ai un peu tremblé et bien stressé.
Comment se sont déroulées les parties ?
C’était pas du sprint, c’était du score attack. Dans les versions modernes, on appelle ça de l’Ultra. Trois minutes, il faut faire le meilleur score, sauf si un des deux joueurs top out (quand le tableau est rempli et que la pièce suivante ne peut plus apparaître, NDLR) avant la fin des trois minutes.
À vos niveaux, ça arrive de top out ?
Ça m’est arrivé en demi-finale. Je gagnais 1-0, et au bout de 30 secondes, j’ai top out parce que je n’arrêtais pas de faire un miss drop, en plaçant une pièce là où je ne voulais pas la mettre. En fait, ma manette prenait en compte la touche droite quand j’appuyais sur haut.
Heureusement, avant la dernière game, j’ai pu changer de manette et j’ai gagné la demi-finale.
C’était au meilleur des trois manches ?
Le premier round était en BO1, et le reste était en BO3.
Tu te sens comment à l’idée d’aller à Dubaï pour la finale mondiale ? Tu connais un peu les adversaires que tu vas affronter ? Tu as des pronostics ?
Le Turc, pour moi, c’est le favori pour la finale mondiale, comme c’est parti, c’est lui qui a le plus de chances de gagner.
Et toi, tu penses faire un bon résultat ?
Il faut voir, parce que la méta sur le Dubaï Frame va être un peu différente de ce qu’on aura pendant le reste du tournoi. Il faut voir comment ça se déroule, mais j’espère ne pas tomber contre le Turc pendant la première phase, face à lui, je pense que je n’ai aucune chance.
C’est un format à élimination directe ?
Oui, ça va être des BO3 il me semble, sur un bracket de 64 joueurs. Malheureusement, on n’a pas pu avoir des infos sur tous les participants. En Irlande par exemple, on ne sait pas si la finale a eu lieu. J’ai pu voir pour tous les pays, en regardant sur Instagram ou via des streams sur Twitch. On a pu regarder presque chaque finale nationale.
Tu as fait ton travail de scouting en regardant un peu partout ?
Oui, du coup, on connaît 59 gagnants des finales nationales, tous sauf l’Irlande en fait, et on a tout renseigné sur notre Google Sheet et sur Liquipedia.
Qu’est-ce qui va changer côté méta sur le Dubaï Frame ?
Sur le Dubaï Frame, ça va être des manches de 5 minutes, pas 3. Ensuite, ils vont enlever la mécanique du hold, on ne pourra pas garder de pièce pour plus tard.
On jouera directement sur le Dubaï Frame, mais ce sera seulement pour les finalistes.
D’ailleurs, un joueur a réussi à récupérer les fichiers de l’application, et il a recodé pour enlever les bugs. Du coup, tout le monde a une version sans bugs sur laquelle on peut s'entraîner, c’est cool.
Avec toutes ces heures de Tetris derrière toi, as-tu l’impression d’avoir développé certaines capacités ? Par exemple, lorsque tu dois remplir un coffre de voiture ou organiser efficacement un bureau, une pièce…
(Rires) Pas du tout ! Tetris, c’est des patterns assez spécifiques au jeu, il n’y a pas vraiment ça dans la vraie vie, les valises ne correspondent pas aux pièces de 4 blocs, et les lignes ne s’enlèvent pas quand on les complète.