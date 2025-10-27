Kameto lance le Red Bull Train Infernal, un tournoi où 100 participants s’affronteront pour décrocher la victoire le 6 décembre.
Kameto et le Red Bull Train Infernal arrivent le 6 décembre !

Deux ans après la Red Bull Tour Infernale, l’événement passe à l’horizontale. La Tour Montparnasse, c’est terminé, le 6 décembre, les candidats ont rendez-vous dans un train ! On fait le point.
Fait partie de cet article

Red Bull Train Infernal

Le 6 décembre 2025, 100 participants seront plongés dans l'aventure Red Bull Train Infernal ou seulement l’un d’entre eux sortira vainqueur !

Le Red Bull Train Infernal va entrer en gare de Saint-Denis le samedi 6 décembre. L’événement, à mi-chemin entre le battle royale et le jeu de réflexion, repose sur un principe relativement simple : 100 participants (94 créateurs de contenu, 5 wildcards et 1 invité), des épreuves éliminatoires, des visages connus à la présentation, des concurrents obligés de coopérer pour espérer se qualifier, et un seul grand gagnant.
Le Red Bull Train Infernal prend la suite de la Red Bull Tour Infernale

À la manière du film Snowpiercer, le but est de se frayer un chemin à travers les différents wagons pour arriver jusqu’à l’avant du véhicule. Dans chaque voiture, les candidats devront participer à une épreuve, et les perdants seront éliminés alors que les autres pourront avancer. Au total, 8 défis attendent les courageux, entre tests basés sur le calcul mental, la construction d’une tour à l’aide de bloc de Tetris, de concours d’adresse et bien d’autres encore. L’ensemble devrait durer entre 6 et 7 heures. Pour s’en sortir, il faudra être malin, mais aussi forger des alliances et avoir un soupçon de réussite.
Qui sera le fameux invité mystère qui fera office de 100e participant ? Cela peut être vous via... Fortnite ! En entrant ce code (3379-2497-7091), vous rejoindrez le death-run du Red Bull Train Infernal. Tentez ensuite de faire le meilleur temps possible, faites un screenshot, partagez-le ici et, si vous êtes le meilleur, vous participerez à l'événement le 6 décembre !
En 2023, Kameto avait déjà été à l’origine d’un jeu grandeur nature similaire, la Red Bull Tour Infernale, voici le replay :
Le Red Bull Train Infernal sera animé par un Kameto fraîchement revenu du Red Bull League of Its Own, Doigby et Hamza. Pour suivre l’événement, rendez-vous sur la chaîne Twitch du CEO de la Karmine Corp.

