5 raisons de ne pas manquer Red Bull Unlocked

vous propose de vivre plusieurs soirées en une le 29 et le 30 mars 2022. L’occasion de célébrer dignement le retour de la fête sans avoir à courir d’un bout à l’autre de la ville. Et si vous n’êtes pas déjà convaincu(e), voilà 5 bonnes raisons de booker vos billets.

Sortir, ce n’est pas forcément choisir. En récréant l’ambiance de 6 lieux mythiques de la nuit parisienne (et en ajoutant un club) au cœur de l’Hôtel Salomon de Rothschild,

Véritable joyau néoclassique niché au 11 rue Berryer, dans le huitième arrondissement, le très secret Hôtel Salomon de Rothschild a été classé monument historique en 2005. Ses volumes, colonnades et autres tapisseries d’Aubusson formeront le décor résolument unique et majestueux des soirées Red Bull Unlocked. Un hôtel aussi particulier, en somme, que les moments que vous y passerez.

2. Plusieurs salles… et autant d’ambiances

Red Bull Unlocked, c’est d’abord une proposition quasi-magique. Vous pourrez ainsi, en quelques pas, passer de l’ambiance street art du Fat Bar à l’univers disco du Sacré, avant d’assister à un live chic et bohème façon Gypsi Motel, vous lâcher sur de la funk en découvrant l’insolite Talkie Molkky (conçu autour du jeu du même nom), écouter du hip-hop au Syndicat comme si vous y étiez ou encore vous plonger dans le monde unique d’À la Folie, qui quittera momentanément le Parc de la Villette rien que pour vous. Et le bonus ? Deux soirées clubbing au sous-sol de l’hôtel pilotées par

Créer des sous-bocks en 3D effet béton reproduisant le quartier du Syndicat, se lancer dans un bingo drag ou tenter un make-up drag façon À la Folie, s’offrir une séance de voyance du côté du Gypsi Motel, jouer au mölkky version XXL dans l’espace Talkie Molkky, personnaliser une map de métro au Fat Bar ou encore essayer l’Instaprint au Sacré : plus que des soirées, Red Bull Unlocked vous propose de véritables expériences.

